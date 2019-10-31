Собственников начнут предупреждать по e-mail об операциях с их недвижимостью

Пресс-служба Федеральной кадастровой палаты сообщила, что с 1 ноября владельцев недвижимости начнут оповещать о попытках регистрации перехода или прекращения права собственности с использованием электронной подписи, передает ТАСС.

«Благодаря этому собственник сможет своевременно выявить попытки незаконного присвоения принадлежащего ему недвижимого имущества», — говорится в сообщении пресс-службы. Также уточняется, что уведомления будут приходить на указанный электронный адрес.

На настоящий момент для заключения сделки с электронной подписью нужно написать заявление в Росреестр в бумажной форме.

Глава ведомства Павел Чащин отметил, что заперт на заключение электронных сделок без отметок в ЕГРН позволяет отклонить электронные документы на отчуждение права. Однако, как уточняется, такая отметка не потребуется в случае, если электронная подпись выдана Росреестром и если в сделке участвует нотариус и органы власти, которые взаимодействуют с ведомством в электронном виде.