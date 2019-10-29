Из Налогового кодекса исключили понятие "дача"

Взносы не являющихся членами товарищества собственников садовых или огородных участков освобождены от налога на прибыль.

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс вступают в силу сегодня, 29 октября, пишет «Парламентская газета».

Из Налогового кодекса исключаются понятия «дача», «дачный дом», «дачное строительство», «дачное некоммерческое объединение граждан» и «ведение дачного хозяйства».

Налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение, создание и содержание имущества общего пользования, а также за ремонт объектов капстроительства, относящихся к имуществу общего пользования и находящихся на территории садоводства или огородничества.

Кроме того, от налога освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.

Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, отмечает издание.