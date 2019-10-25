Россиянам могут разрешить продавать ипотечное жилье без проведения торгов

Ирина Яровая предложила разрешить гражданам продавать ипотечное имущество без проведения торгов и исполнительских сборов.

«Мы очень детально этот механизм прорабатывали с Банком России, чтобы найти вот тот инструмент, который бы гарантировал и права банка, но и дал новые возможности человеку», – цитирует депутата Госдумы «Интрефакс».

Вице-спикер нижней палаты парламента пояснила, что такая мера даст людям возможность продавать имущество самостоятельно по цене не ниже оставшейся суммы долга и не меньше стоимости приобретения жилья. По ее словам, это позволит реализовать ипотечное жилье за сумму, которая компенсирует предыдущие затраты, расплатиться с кредитной организацией и освободиться от выплат за проведение торгов.

«Таким образом, мы выходим на качественно новый подход в том, чтобы человек, оказавшись в сложной жизненной ситуации, был максимально защищен в своих правах и гарантиях на получение стоимости имущества, которое он приобретал в полном формате, на компенсацию своих потерь и на выполнение долговых обязательств перед банком», – подчеркнула Яровая.

Она добавила, что в случае, если человек не сможет продать жилье по описанной схеме, будет проводиться стандартная процедура, которая применяется в настоящее время.