Владельцам хостелов в домах разрешат работать в случае одобрения всех жильцов

Столичные власти объяснили владельцам хостелов порядок их перевода в нежилые помещения для продолжения работы.

Напомним, с 1 октября в России вступил в силу закон, запрещающий размещение хостелов и мини-гостиниц в жилых помещениях многоквартирных домов. Теперь открыть новую организацию по предоставлению гостиничных услуг можно только в существующем нежилом фонде, либо при переводе жилого помещения в нежилое.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления Росреестра по Москве и департамент городского имущества, осуществить процедуру такого перевода владельцы хостелов могут на общем собрании владельцев квартир указанного жилого дома.

«Если раньше собственнику переводимой квартиры требовалось провести общее собрание владельцев квартир в доме только в случае, если при переводе планировались работы, затрагивающие общее имущество, то теперь вне зависимости от планируемых работ для перевода в нежилой фонд собственник должен провести общее собрание, чтобы получить согласие других собственников дома на перевод помещения в нежилое», — объяснил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Однако получения письменного одобрения собственников квартир для открытия хостела в жилом доме недостаточно. Предпринимателю необходимо также соблюсти ряд обязательных условий, в частности, для перевода хостела в нежилой фонд помещение должно быть оборудовано отдельным входом, непосредственно под ним не должно быть квартир, а также оно не должно использоваться в качестве места постоянного проживания.

«В то же время собственник переведенного объекта может обратиться в любой из столичных центров госуслуг с документом, подтверждающим перевод принадлежащей ему жилой недвижимости в нежилую. В таком случае срок внесения изменений в ЕГРН составляет семь рабочих дней», — подчеркинули в Росреестре.