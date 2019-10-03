В Совете Федерации предложили изменить правила господдержки семей с детьми

Сенаторы указали на неэффективность реализации в регионах программы по обеспечению жильём семей с одним-двумя детьми.

В Совфеде считают, что 30% бюджетных средств, выделяемых регионам на выплаты для покупки жилья, должны получать семьи, воспитывающие одиного-двух детей, пишет «Парламентская газета». Кроме этого, по мнению сенаторов, следует включить в программу «Обеспечение жильём молодых семей» многодетных родителей, утративших право на господдержку из-за возраста.

Запрос с соответствующим предложением направил вице-премьеру Виталию Мутко глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. По его словам, Минстрой подготовил проект постановления, которое изменяет правила предоставления социальных выплат. Проект позволяет выделять по решению региональных властей 30% федеральных субсидий на жилищные выплаты семьям, в которых воспитываются один-два ребёнка.

Кутепов пояснил, что в соответствии с существующими нормами семьи выбывают из очереди, как только один из супругов достигает 35-летнего возраста, и это распространяется и на многодетных.

Сенатор также привел статистику, согласно которой в 50 регионах средний срок ожидания материальной помощи от государства для покупки жилья в двух регионах – до одного года, в девяти регионах – до трех лет, в восьми регионах – до четырех, в 31 регионе – пять лет и более.