Сызранские врачи остались без квартир из-за заниженных лимитов на госзакупках

Министерство имущественных отношений Самарской области не смогло закупить ни одной квартиры для сызранских медиков, сообщает портал «СитиТрафик». Всего за счет регионального бюджета планировалось закупить 27 квартир на общую сумму почти 45 миллионов рублей.

Сайт MySyzran уточняет, что на однокомнатные квартиры госбюджет согласен был выделить от 1 054 тысяч до 1 152 тысяч рублей. За двухкомнатные предлагалось от 1 312 тысяч до 1 505 тысяч рублей. Всего было проведено 25 аукционов, в которых принял участие всего один заявитель и чье предложение в итоге было отклонено. По двум аукционам торги продолжаются.

Уточняется, что цены, заявленные в проекте госзакупок, были ниже рыночных. «СитиТрафик» сообщает, что по причине заниженных аукционных сум в прошлом году были сорваны все тендеры по закупке недвижимости для врачей из Тольятти.