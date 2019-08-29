На территории московских парков могут разрешить капитальное строительство

На особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Москвы могут разрешить возведение объектов капитального строительства.

Как пишет «Коммерсантъ», мэрия Москвы провела соответствующие тендеры на 630 млн рублей. Подрядчик должен обосновать границы строек в парках, этажность и другие параметры. Кроме того, предполагется функциональное зонирование территорий, а также «подготовка предложений по установлению зон планируемого размещения объектов капитального строительства».

Сообщается, что единственным участником всех 13 торгов стал Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства.

Всего речь идет о 67 особо охраняемых природных территориях Москвы, в том числе Сокольниках, Воробьевых горах, Измайловском парке.

В самую большую сумму оцениваются работы по парку «Москворецкий» площадью в 3,3 тысячи га. Столичные власти готовы заплатить за его «натурное обследование» и выявление «предпосылок развития территории» 124,7 млн рублей.

В настоящее время положения об ООПТ в Москве запрещают строительство капитальных объектов, которые не связаны непосредственно с обслуживанием природных зон. На всех столичных ООПТ разрешены торговые точки, пункты общепита, детские и спортивные площадки.

Между тем в 2018 году в федеральное законодательство об ООПТ были внесены поправки, обязующие региональных чиновников к 2020 году переделать эти положения, внеся в них виды разрешенного использования земельных участков и параметры разрешенного строительства, отмечает издание.