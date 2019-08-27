Эксперты: Недвижимость в Новой Москве продолжит конкурировать со "старыми районами"

Эксперты отметили резкое снижение спроса на новостройки в Новой Москве: за месяц интерес к «новомосковской» недвижимости снизился на 39%, а по сравнению с июлем прошлого года — на 50,8%.

Генеральный директор «МИЭЛЬ-Новостройки» Наталья Шаталина:

— Действительно, согласно статистике Росреестра, количество зарегистрированных ДДУ в июле сократилось более чем вдвое, что обусловлено тем, что в июне наблюдались массовые продажи квартир юрлицам. Однако и физлиц на рынке стало меньше, здесь сыграл роль и сезонный фактор, и уход с рынка покупателей, которые уже реализовали свои потребности во время предыдущего ажиотажа.

Также немаловажным фактором является постоянный рост цен на рынке Новой Москвы, который отмечался в предыдущие периоды, в результате чего средняя стоимость новостроек вплотную приблизилась к стоимости бюджетных квартир в старых районах Москвы. Так, например, средняя цена квадратного метра в новостройках комфорт-класса в Новой Москве в июле составила 126,4 тыс. руб., а в новостройках эконом-класса в старых границах Москвы — 137,4 тыс. руб. за кв. м. Разница, безусловно, имеется, но она уже не так велика.

Что касается перспектив, то, вероятнее всего, в ближайшее время нас ожидает стагнация цен, поскольку основной рост, вызванный переходом отрасли на жизнь по новым правилам, уже произошел в первом полугодии.

Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая:

— Не соглашусь с тем, что спрос на новостройки Новой Москвы снижается. В 2019 году порядка 38% всех сделок приходится на квартиры ТиНАО с учетом всех зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ), в том числе и на юрлиц. Если же проанализировать ДДУ, заключенные исключительно с физлицами, то доля Новой Москвы в общем объеме столичных сделок составила в январе-июле 2019 года порядка 32%.

В целом стоит отметить, что с 2014 по 2019 год это значение находилось примерно на одном и том же уровне и варьировалось от 32% до 38%. Поэтому спрос на недвижимость Новой Москвы остается стабильным в первую очередь за счет открытия новых станций метро, а также появления полноценных обжитых микрорайонов. Кроме того, средняя стоимость кв. метра в ТиНАО составляет 120,08 тыс. рублей против 167,9 тыс. рублей на первичном рынке массового сегмента «старой» Москвы. Разница более чем на треть, за счет чего «новомосковские» проекты уверенно сохраняют свою позицию на рынке.

По итогам I полугодия 2019 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы впервые преодолела отметку в 120 тыс. руб., увеличившись на 4,4% относительно конца 2018 года. Рост цен и спроса на проекты в Новой Москве во многом будет зависеть от локальной конкуренции, в том числе с «замкадными» новостройками «старой» Москвы. Например, ЖК «Лучи» и «Мещерский лес» по итогам I полугодия 2019 года вошли в десятку «старомосковских» ЖК массового сегмента с лучшими продажами. И оба этих проекта располагаются за МКАД на юго-западе, то есть по сути являются главными конкурентами новостроек ТиНАО. Поэтому новомосковским девелоперам так важно иметь некий ценовой «буфер» для сохранения своих позиций на рынке.