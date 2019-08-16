5-этажный подземный торговый центр появится на месте "ямы на Павелецкой"

Власти Москвы одобрили строительство пятиэтажного подземного торгового центра на территории Павелецкой площади, сообщает «Строительная газета» со ссылкой на пресс-службу Мосгосстройнадзора. Здание возведут на месте долгостроя, более известного как «яма на Павелецкой».

Площадь молла составит более 72 тысяч квадратных метров. Предполагается, что на этажах торгового центра помимо бутиков расположатся фудкорты, бары, рестораны, комната матери и ребенка. Подземный паркинг построят под 277 машиномест. Минус первый этаж будет соединен с подземным переходом. Поверх кровли высадят кустарники, деревья и возведут искусственные холмы.

Завершить строительство торгового комплекса планируют к августу 2021 года.