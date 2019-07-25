"Дачную амнистию" продлили до марта 2021 года

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о возобновлении «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года и расширении ее действия.

Об этом сообщает «Интерфакс».

До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке: при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

«Неопределенность в отношении прав граждан на объекты недвижимости не позволяет защищать эти права и не дает возможность государству понимать, какие объекты кому принадлежат, "дачная амнистия" же призвана внести ясность в эти вопросы и существенно упростить для граждан процедуры оформления своих прав», – пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который был инициатором законопроекта. Он напомнил, что за тринадцать лет в упрощенном порядке граждане смогли оформить права более чем на 13 миллионов объектов недвижимости.

Предыдущая «дачная амнистия», предполагающая упрощенный порядок оформления прав на дачную недвижимость, закончилась 1 марта 2019 года. С инициативой ее продления выступили депутаты «Справедливой России». В апреле премьер премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал предложение. Павел Крашенинников внес соответствующий законопроект, продлевающий срок действия «амнистии» до 2022 года. Правительство в ответ предложило март 2020 года. Профильный комитет выдвинул компромиссный вариант – 1 марта 2021 года.