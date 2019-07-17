Московская недвижимость побила рекорд по сделкам с новостройками

В июне текущего года при покупке новостроек в Москве совершено в два раза больше сделок по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Как пишет РБК со ссылкой на ежемесячный отчет московского управления Росреестра, в июне было зарегистрировано 11 677 договоров долевого участия (ДДУ) при покупке новостроек. Эта цифра в два раза превышает данные за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 5,6 тысячи договоров. По сравнению с маем 2019-го показатель увеличился на 54%.

Отмечается, что такое количество ДДУ является рекордным. Предыдущий пик по количеству регистраций ДДУ зафиксирован в Москве в ноябре 2018 года, когда за месяц было заключено примерно девять тысяч договоров.



С начала года количество регистраций ДДУ в столице росло ежемесячно: в январе года было заключено 5,3 тысячи сделок, в феврале и марте — 7,2 тысячи, в апреле — 7,4 тысячи, в мае — 7,5 тысячи. Во втором квартале 2019 года было зарегистрировано 26,7 тысячи ДДУ, что на 35% больше, чем в первом квартале (19,8 тысячи).

Нынешний высокий спрос на московские новостройки в ведомстве объясняют реформой финансирования долевого строительства и желанием застройщиков завершить свои проекты по старым правилам, без эскроу-счетов и проектного финансирования банков.