Движимая "недвижимость" и реновация в Страсбурге: юридический обзор

Очередь на жилье длиной в 45 лет и исчезновение омута налоговых доначислений: обзор юридических вестей от Sobesednik.ru.

Верховный суд лишил и так не лоснящийся госбюджет многих миллиардов рублей. Так можно на первый взгляд рассуждать об очень важном разрешении многолетних споров в главной судебной инстанции. Казалось бы, при чем здесь обыватель? А очень даже причем — ибо в экономике все взаимосвязано и затраты производителя слагаются из таких вот затрат, которые потом влияют на конечную стоимость продукта для населения.

Так вот, суд сделал, казалось бы, абсолютно логичное заявление: недвижимость облагается налогом на имущество, а движимые объекты от него освобождаются. Но за этим кроются сотни дел по доначислению налогов, длившихся не одно десятилетие, когда, например, производитель платил не только за недвижимость в смысле стен, а все оборудование включалось в общую базу недвижимости и налоги взимались как с имущественного комплекса.

Теперь же уточнен критерий: к недвижимому отнесено то имущество, которое имеет самостоятельное предназначение. Вот в помещении так или иначе можно разместить различное производство, но самим механизмам нужна для размещения какая-то крыша.

Налоговики применяли другой критерий: дескать, перемещение без несоразмерных затрат невозможно, следовательно, относим объект к недвижимому имуществу. И теперь остались с носом — эта коллизия разрешена, а учитывая, сколько льгот предусмотрено для движимого имущества, бюджет может похудеть изрядно. Зато устранен кричащий финансовый омут из вытекающих вот из выводов налоговиков, который для реального бизнеса превращался в растущий ком доначислений, расходов, блокировок счетов и тому подобного.

На данный момент недвижимость обременена налогом, который не превышает 2,2%. А вот по движимому имуществу послабление: налог был не более 1,1%, с этого года отменен вовсе. Одно только это сэкономило бизнесу под 200 млрд руб. Теперь еще часть налога на недвижимость будет пересчитана в связи с этим решением Верховного суда. А ведь дело родилось из спора одного предприятия, которое было безрезультатным на предыдущих трех инстанциях...

Еще два информационных повода — своего рода символы. В одном из них житель столицы добрался первым до Европейского суда по правам человека с жалобой на включение его жилища в составе дома в программу реновации. Это значит, что все российские суды пройдены и это не дало результата.

В основе иска — то, что властями не представлено веских оснований для включения дома в такую круговерть. Нет, уверен житель Москвы, в этом уважения к его собственности... Ведь каких-либо документов нижестоящие суды испрашивать у властей не стали.

Вывод ЕСПЧ будет показателен, ведь уважение к частной собственности — один из основных постулатов там.

Наконец, только отсутствие статуса малоимущей стало причиной отказа в предоставлении жительнице Улан-Удэ помещения. Все бы ничего, но очередь гражданка заняла еще... в 1964 году. Вот выдержка у чиновников — не убедила их терпеливость гражданочки и не сжалились они. Судя по всему, чувствовали себя в своем праве...

Но проснулась совесть у прокурора местного — иск к администрации как подал он, а суд возьми и удовлетвори его со следующим вердиктом: обязать муниципалитет предоставить женщине жилплощадь в течение квартала. Очередь длиною в 55 лет скоро подойдет к концу! Надо только подождать еще три месяца...