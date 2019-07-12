ФНС заинтересовалась участками, на которых не начисляется земельный налог

ФНС, Росреестр и муниципалитеты собираются уточнить данные о земельных участках, которые не облагаются налогом.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Издание напоминает, что информацию о земельных объектах в ФНС подает Росреестр, однако, по словам источников, часть этих данных является «некодиционной»: например, неуказанна категория земли, из-за чего к земле невозможно применить налоговую ставку.

«Всего, по оценке ФНС, в стране 800 тысяч таких участков, и они могут быть вовлечены в налогообложение, в случае если более активную позицию займут органы власти, занимающиеся категоризацией этих земель — муниципалитеты», — пишет издание.

Источники полагают, что средняя сумма доначислений по земельному налогу на подобные участки может составить 3,6 млрд рублей.