"Комплексная застройка" может стать поводом для изъятия жилья

Продолжаем тему возможных изъятий у населения его собственности, начатую сегодня разговором об изъятии земельных участков за пренебрежение требованиями пожарной безопасности.

Вот законопроект о комплексном развитии территорий: слышишь — и представляешь себе развитие инфраструктуры и прочее. А на самом деле благодаря этому законопроекту у власти появится возможность отбирать (в документе — принудительно изымать) у граждан жилье. А все из-за комплексной (а может, и гармоничной) застройки.

Непопулярные решения будут отнесены к компетенции местных властей. Как сообщил «Коммерсантъ», правительство направило-таки свои поправки, но с опозданием по регламенту на полгода... Такая мелочь в ситуации, где ветви власти в принципе сплетены в авторитарную метлу.

И не прислушались к мнению экспертов, которые предлагали оставить изъятие как вариант только для аварийного жилья. Развязывая тем самым на будущее себе руки для очередных решений, которые вызовут какой-никакой, а ропот в обществе. Ведь основанием для включения дома в план по изъятию (как подлежащего сносу или реконструкции) будет его попадание в муниципальную адресную программу.

Власть вообще слишком поверхностно, даже с высокомерием сюзерена, относится к ввереному ей народу, хотя по Конституции вроде должно быть наоборот. Но имеем что имеем... И правоприменительная практика по одиозному закону об оскорблении власти — прекрасная иллюстрация тому. Как факт по кляузам маргинальных граждан правоохранители клепают постановления, которые потом рассматривает суд и выносит штрафы в десятки тысяч рублей — в том числе для граждан из регионов, получающих малозаметные для личного бюджета зарплаты...

Так, продавщица из Котласа уже дважды стала обвиняемой по данной статье. В первом случае от нее досталось депутата, во втором — губернатору Архангельской области (который ранее сам обозвал протестующих против свалки в Шиесе жителей «шелупонью»). Ему можно: обратного закона об оскорблении народа властью нет и никогда не будет. А жалобу в обоих случаях подавала пенсионерка, «перлюстрирующая» соцсети — на радость полицейской статистике в том числе.

Есть и хорошие новости. Жалоба на закон о реабилитации жертв политических репрессий получила ход в Конституционном суде. Это редкость и честь для гражданина — в среднем лишь одна из двухсот жалоб удостаивается полновесного рассмотрения в суде, толкующем законодательство на предмет соответствия Основному закону.

Жалоба эта — от потомков несправедливо осужденных, у которых конфисковали жилье, что в те годы было обычной практикой. Эти несчастные были реабилитированы, а их дети получили право на первоочередное жилье в тех местах, откуда они родом. Впрочем, в 2004 году это право на реальную компенсацию было заменено — на право всего лишь встать в общую очередь в соответствии с региональным законом. Издевательская поправка прошла тогда незаметно. Возможно, она будет пересмотрена на осенней сессии Конституционного суда, да еще и в публичном порядке.