Закон о продлении "дачной амнистии" могут принять в июле

«Дачная амнистия» может быть продлена до 1 марта 2022 года уже текущим летом.

Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, который является автором инициативы.

Крашенинников напомнил, что 19 июня законопроект по продлению «дачной амнистии» прошел первое чтение. «Второе чтение мы хотим, конечно, провести в июле, и третье чтение тоже — с тем, чтобы процесс запустить уже и летом-осенью проводить все работы и оформлять свои права», — цитирует слова депутата «Парламентская газета».

«Дачная амнистия» позволяет в упрощенном порядке оформить права в отношении недвижимости, которая используется не для бизнеса, а для потребительских нужд (дачи, сады, огороды, гаражи, приусадебные участки): требуется только заявление и технический план. В отношении жилых и садовых домов, строительство которых начато до 4 августа 2018 года, предлагается бессрочно установить упрощённый уведомительный порядок.

До 1 марта 2022 года планируется продлить срок предоставления льгот членам садоводческих и огороднических товариществ земельных участков, находящихся в публичной собственности.