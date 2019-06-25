Москвичам рекомендуют поискать объявления о продаже своих квартир

Специалисты Управления Росреестра по Москве выявили новую мошенническую схему при аренде жилья.

Объявления о продаже снятой недвижимости появляются на популярных интернет-ресурсах, пишет РБК со ссылкой на пресс-релиз ведомства. В сообщении говорится о мошеннике, который пытался продать по несуществующей доверенности арендованную им в доме на Фрунзенской набережной квартиру. Объявление, опубликованное на одном из крупных интернет-порталов, заметила хозяйка квартиры. Женщина сразу же обратилась в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов советует при заключении договоров аренды внимательно проверять арендаторов. «Если речь идет о длительной аренде — больше года, в этом случае надежнее будет зарегистрировать договор в Росреестре», — отмечает Майданов. Также он рекомендует регулярно просматривать интернет-порталы и базы недвижимости с объявлениями о возможной купле или продаже своих объектов.

Напомним, за прошлый год правоохранительные органы выявили свыше 200 тысяч интернет-преступлений — с 2017 года показатель вырос более чем в два раза.