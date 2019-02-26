Лучшее – детям. Когда "детская ипотека" станет доступнее?

Банки попросили Минфин распространить условия льготной ипотеки для семей с детьми (6% годовых) на вторичное жилье и уменьшить первоначальный взнос. Sobesednik.ru узнал у экспертов, чем обусловлена просьба финорганизаций и к чему приведет реализация этой идеи.

Управляющий партнер «МИЭЛЬ-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик:

– Прошлый год ознаменовался весомыми событиями на рынке недвижимости – осуществлением реализации отложенного спроса и ростом ключевой ставки ЦБ, за которой последовали и ипотечные ставки. По новым значениям все меньше заемщиков будут иметь возможность позволить себе ипотечный кредит – реальные доходы населения не растут.

Банкам необходимо хотя бы сохранять, а в идеале наращивать ипотечный портфель, поэтому они обратили внимание на клиентов на вторичном рынке, особо заинтересованных в расширении жилой площади, то есть на семьи с детьми.

Стоит заметить, что семьи с детьми – целевая аудитория жилищного кредитования, поэтому подобная практика является обоюдовыгодной для обеих сторон. Во-первых, таким образом можно помочь семьям с детьми решить свой жилищный вопрос. Во-вторых, это окажет поддержку банкам и позволит не допустить резкого падения объема ипотечных заемщиков.

Но подобные инициативы вряд ли могут быть реализованы в краткосрочной перспективе. Конечно, здесь нужна господдержка, и банки это понимают. Если государство обеспечит поддержку для такой категории клиентов, то это, конечно, окажет положительное влияние на рынок. Но нужно изучать, какие именно это будут льготы и кому они будут предоставляться, – заключила Марина Толстик.

Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая:

– Представители банковского сообщества поднимали вопрос расширения действий программы субсидирования ипотеки для многодетных семей еще до выступления президента Путина. Возможно, они стремились подтолкнуть главу государства именно к такому усовершенствованию механизма помощи в решении жилищного вопроса. Однако в послании ничего о вторичном рынке жилья президент не сказал.

Дело в том, что ограничение программы исключительно первичным рынком сильно сужает число потенциальных заемщиков. Во-первых, строящееся жилье далеко не всегда по карману многодетным семьям, ведь часто им приходится нести расходы на текущую аренду квартир. Во-вторых, готовые новостройки, как правило, отличаются наиболее высоким уровнем цен в локальном рынке. В-третьих, многие новостройки в провинции сдаются без отделки, то есть расходы семьи растут даже с учетом льготной ипотеки. С этой точки зрения, было бы разумным шагом расширить программу на вторичный рынок жилья. Однако с точки зрения экономики, такой шаг не очень правильный: фактически государство инвестирует в очередной круг рыночного оборота старого жилого фонда, вместо того чтобы поддержать текущее строительство.

В целом на уровень ставок распространение льготного режима на покупку вторичного жилья многодетными семьями не повлияет. Для них кредит действительно подешевеет, а для остальных заемщиков сохранится рыночный механизм формирования ставки. Для принятия соответствующего решения требуется только указание президента и пересмотр бюджетных расходов, однако я полагаю, что даже если такая политическая воля появится, расширение программы фактически произойдет в следующем году после формирования нового бюджета, – предположила Мария Литинецкая.