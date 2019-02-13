Эксперт: Проблемы рискованных застройщиков не приведут к катастрофе рынка

Каждая пятая стройка в Москве может столкнуться с проблемами с финансированием из-за изменений законодательства о долевом строительстве. Об этом сообщил заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров: «Пятая часть, всех реализуемых сегодня жилых проектов в Москве может не получить проектное банковское финансирование и в то же время не сможет весть работу за счет средств дольщиков».

Управляющий партнер компании «Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария Литинецкая прокомментировала Sobesednik.ru такие перспективы:

— Насколько реален такой прогноз? К чему это все может привести?

— В Москве работают 146 девелоперских компаний, но 50% всего текущего строительства приходится на 13 «игроков» рынка. Обычно их проекты имеют банковское финансирование или, по крайней мере, сам застройщик имеет прочные связи с банками, которые направляли средства в его проекты в прошлом. Остальные девелоперы возводят «точечные» новостройки. Далеко не всем им нужен кредит, и в силу относительно небольших масштабов они вполне могут ускорить работы, чтобы успеть до перехода на новую модель после 1 июля.

В любом случае нужно понимать, что 30% рискованных застройщиков, возможно, возводят считанные проценты от общего объема текущего строительства. Поэтому их неспособность адаптироваться к новым правилам не приведет к катастрофе в масштабе рынка.

— Что будет с проблемой обманутых дольщиков?

— Уже даны поручения разработать альтернативный механизм финансирования застройщиков, с которыми не захотят работать банки. На базе госкомпании «Дом.рф» (бывшее АИЖК) планируется создать государственный банк, который будет специализироваться на кредитовании застройщиков и проектов из «красной зоны». Поскольку решение проблемы обманутых дольщиков — это одна из главных целей реформы, я полагаю, что власти «подстелют соломку» для аутсайдеров девелоперской отрасли, чтобы не допустить массового появления новых обманутых дольщиков.

— Как в результате изменятся цены на недвижимость?

— Уход с рынка даже малозначимых, но многочисленных игроков будет способствовать монополизации рынка жилищного строительства. С одной стороны, это приведет к консолидации технических и финансовых ресурсов, что поможет сделать отрасль более устойчивой и адаптивной к новой модели строительства, при которой очень важно демонстрировать банкам дееспособность и профессионализм. С другой стороны, в долгосрочной перспективе это может привести к сокращению объема предложения и росту цен.

— Снизится ли в итоге предложение качественных и надежных объектов в связи с тем, что часть объектов перейдет в проблемные?

— Я полагаю, что никакого прямого влияния на «здоровую» часть рынка уход ненадежных игроков не окажет. Более того, как я уже отметила, власти не допустят массового перехода столичных строек в статус «проблемных» после 1 июля 2019 года, иначе им придется иметь дело с несколькими тысячами покупателей новостроек.