₽500 млн выделили на расселение жильцов дома в Магнитогорске

На расселение жителей обрушившегося в Магнитогорске дома выделили 500 млн рублей из резервного фонда правительства.

На сайте правительства опубликовали постановление, согласно которому помощь направлена также жителям подъездов, которые не пострадали при трагедии 31 декабря.

Деньги поступят из резервного фонда правительства, бюджета Челябинской области и от Магнитогорского металлургического комбината.

Ранее власти выделили 147 млн рублей на расселение пострадавших. Глава правительства Дмитрий Медведев говорил, что всего на расселение понадобится 900 млн рублей.

Как писал Sobesednik.ru, 16 января глава РФ Владимир Путин поручил правительству расселить жильцов обрушившегося в Магнитогорске дома. «Нужно пойти на встречу людям и дом расселить, людям предоставлять жилье. Сделать это нужно в самые короткие сроки», – сказал президент.

Напомним, в результате обрушения подъезда дома в Магнитогорске погибли 39 человек. По версии правоохранительных органов, ЧП произошло из-за взрыва газа. Между тем циркулировали слухи о том, что произошедшее было терактом. Террористическая организация «Исламское государство», чья деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ, взяла на себя ответственность за трагедию. В правоохранительных органах призывают игнорировать заявления террористов.