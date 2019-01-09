Сенатор Сергей Калашников призвал изменить всю систему ипотеки

Сенатор Сергей Калашников поддержал законопроект, облегчающий участь должников по ипотечным кредитам.

Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников выразил готовность стать соавтором «совершенно правильного и разумного» законопроекта, который отменяет двойное и тройное начисление пени с должников по ипотечным кредитам, а также обнуляет долг ипотечников в случае продажи с торгов заложенной ими квартиры.

Этот законопроект группа депутатов намерена внести в Госдуму в первом квартале 2019 года. Авторы инициативы указали, что у должников по ипотечным кредитам нередко забирают недвижимое имущество в счет погашения долга.

Калашников сказал, что такие поправки давно назрели, но их мало для решения жилищного вопроса. «Нам нужно совершенно менять всю систему ипотеки. Во-первых, действующий закон о том, что взаимоотношения с застройщиками по ипотеке регулируются банками, очень вреден, поскольку, с одной стороны, ведет к подорожанию строительства, а с другой – к повышению цен на жилье, что не способствует эффективной ипотеке», – цитирует сенатора «Парламентская газета».

Он также призвал поменять систему ипотечных ставок, чтобы они не превышали инфляцию: «Обозначил Центробанк 4 процента – значит, и ипотека должна быть 4 процента и никак иначе».