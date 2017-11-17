Здание из фильма "Ошибка резидента" выставлено на торги за 8,4 млн

На открытые торги выставлено здание из фильма «Ошибка резидента», расположенное на участке в 5 соток в Москве.

Агентство ипотечного жилищного кредитования в пятницу, 17 ноября, сообщило «Инетрфаксу» о том, что на открытые торги выставлено здание, находящееся по адресу: 1-й проезд Подбельского, владение 14. Оно было построено в 1954 году, в 1960-1980-х в нем размещался пункт ремонта и проката радиоаппаратуры.

Дом известен по фильму «Ошибка резидента»: по сюжету там работал Михаил Тульев, герой Георгия Жженова.

Отмечается, что здание расположено на участке в 5 соток и требует ремонта. Начальная цена составляет 8,4 млн рублей. Исторической ценности объект не имеет.