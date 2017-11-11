Законопроект о регистрации машино-мест отправили на доработку

Правительство РФ поддержало законопроект о регистрации машино-мест, но посоветовало его доработать.

Депутаты Госдумы Александр Сидякин, Павел Качкаев, Александр Грибов и другие подготовили проект федерального закона «О внесении изменений в статью 38 Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости"».

Авторы законопроекта предложили дополнить Жилищный кодекс статьёй, согласно которой при покупке машино-места в многоквартирном доме к приобретателю переходит доля в праве общей собственности на общее имущество этого дома.

Как передаёт РИА «Новости», правительство РФ посчитало эту инициативу обоснованной.

«Вместе с тем правительство Российской Федерации полагает, что введение в Кодекс нового субъекта – собственника машино-места требует более комплексного определения его прав и обязанностей, поскольку не все положения Кодекса, касающиеся собственников помещений, могут применяться в отношении собственников машино-мест», – отметили в кабмине.

Как сказали в правительстве, законодателям следует дать детальное определение правового статуса машино-мест с учётом соответствующих норм гражданского и градостроительного законодательства.

«Правительство Российской Федерации поддерживает представленный законопроект при условии его доработки в соответствии с этими замечаниями», – заключили в кабмине.