Почему новые банки теснят прежних лидеров на рынке ипотеки

Почему банки активизировались на ипотечном направлении и кому сегодня дают жилищный кредит с максимальной вероятностью.

В рейтинге крупнейших ипотечных банков заметные перестановки: в лидерах остались «Сбербанк» и ВТБ24, но на пятки им наступают менее известные участники рынков.

Управляющий партнер «Метриум Групп» Мария Литинецкая:

— Сегодня политика большинства банков становится более лояльной по отношению к заемщикам. Например, Газпромбанк изменил свою политику и переключился с кредитования сотрудников корпоративных компаний на общий рынок заемщиков. За последние шесть месяцев банк сделал заметный рывок в части снижения процентной ставки и первоначального взноса как на квартиры, так и на апартаменты. Банк аккредитовал всех крупнейших застройщиков, нарастив тем самым базу для работы с новостройками. Текущая ставка (9,5%) у Газпромбанка ниже, чем у ВТБ24 и Сбербанка.

Банк «Уралсиб» также снизил ставку и первый взнос, теперь ставка зависит от размера первого взноса и формы подтверждения дохода. Ставка колеблется от 9,4% до 10,4% годовых. Также в рамках программы на новостройки банк выдает ипотеку без первого взноса. Добавлю, что до 2014 года банк активно участвовал в ипотечном кредитовании, до начала этого года он не предлагал ни интересных программ, ни спецусловий. При изменении политики банка рост продаж ипотечного продукта не остался незамеченным у населения.

Банк «Открытие» также одним из первых начал предлагать ставку 10–10,25%, чем привлек к себе достаточную часть населения, планировавшую рефинансировать свою действующую ипотеку. Банк также активно включился в аккредитацию новых проектов крупных застройщиков.

«Совкомбанк» предложил интересную модель на рынке: у клиентов, получивших отказ либо одобрение с уменьшенной суммой кредита в крупных банках, появилась возможность оформить ипотеку в «Совкомбанке» — правда, под ставку на 0,5–1% выше, чем у крупных банков. Этот банк также поддержал активную работу с новостройками через аккредитацию.

Общая тенденция показывает, что потенциал снижения стоимости кредита и появления новых программ с субсидированной ставкой на рынке имеется. И реализация такого потенциала будет происходить в среднесрочной перспективе. Рынок новостроек растет, «вторичка» подтягивается за ней. Мы ожидаем появления новых крупных показателей и рекордов.

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Руководитель ипотечного центра «МИЭЛЬ-Новостройки» Татьяна Гусева:

— Условия по ипотеке становятся все более привлекательными, а ставки сегодня рекордно низкие. Кроме того, на рынке сосредоточено огромное количество предложений недвижимости, что позволяет заемщику с любыми финансовыми возможностями и пожеланиями подобрать интересный для себя вариант.

В течение этого года мы наблюдаем регулярное снижение ключевой ставки. Соответственно дешевеет и фондирование для банков. Отсюда и устойчивый рост рынка ипотеки. Ипотека — это, как правило, маржинально привлекательный розничный продукт для банков, потому, естественно, банки развивают ипотечное направление, к примеру появляются новые игроки или некоторые банки вырываются вперед.

Новички первой двадцатки рейтинга — банк «Российский капитал» и «Совкомбанк» — в этом году показали отличные результаты. Банк «Российский капитал» позиционирует себя как ипотечно-строительный, ипотека — это флагманский продукт банка. Банк расширяет свою сеть ипотечных центров, присутствует практически во всех крупных региональных центрах. А «Совкомбанк» пополнился отличной командой профессионалов, которая ранее развивала ипотечное направление в иных банках.