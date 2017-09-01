Недвижимость
16:38, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Как Москва оказалась в топ-5 городов с самыми дорогими офисами

"На фоне высоких темпов роста экономики страны, рынок испытывал большой интерес со стороны инвесторов"
"На фоне высоких темпов роста экономики страны, рынок испытывал большой интерес со стороны инвесторов"
Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Эксперты рассказали, действительно ли Москва является одним из самых дорогих городов по ценам на коммерческую недвижимость.

По сообщениям СМИ, Москва вошла в топ-5 городов Европы с самыми дорогими офисами и торговыми центрами. Цитируется ежеквартальное исследование международной консалтинговой компании Knight Frank European Quarterly, согласно которому дороже коммерческая недвижимость только в Лондоне, Париже, Цюрихе и Женеве.

Однако опрошенные Sobesednik.ru эксперты не согласились с такой оценкой.

Светлана Григорьева, директор по маркетингу делового квартала Neopolis, напоминает, что максимально высокие ставки аренды были зафиксированы в 2008 году, после чего произошло их падение более чем в два раза:

– Начиная с 2008 года, рынок офисной недвижимости прошел несколько этапов, и в конце 2016 года, по данным консалтинговых компаний, обрел баланс в своей нижней точке. Важным событием этого периода стал переход московского рынка на рублевую систему расчетов. Этот тренд наметился еще в 2015 году, в 2016 году укрепился на рынке. Это позволило арендаторам минимизировать риски роста ставки аренды в зависимости от изменения курса валюты.

Светлана Григорьева
Светлана Григорьева
Фото: Архив редакции

По словам Михаила Титова, заместителя директора отдела исследований рынка CBRE, в период до 2008 года рынок коммерческой недвижимости Москвы развивался активными темпами. На фоне высоких темпов роста экономики страны рынок испытывал большой интерес со стороны инвесторов, в том числе и зарубежных, объем сделок по аренде и покупке офисных площадей демонстрировал уверенный рост, при этом уровень свободных площадей снижался:

Михаил Титов
Михаил Титов
Фото: Архив редакции

– Совокупно вышеперечисленные факторы являлись драйвером для роста ставок аренды, которые по итогам 2007-2008 годов продемонстрировали рекордные для рынка значения, – продолжает эксперт. – Так, ставки на аренду офисов класса «А», расположенных в центральной части города, превышали 2000 долларов за кв. метр в год, а средние ставки аренды на офисы этого же класса находились на уровне 1300 долларов за кв. метр в год.

Магомед Ахкуев, аналитик отдела исследований рынка CBRE, приводит данные по торговым центрам: до 2014 года цены росли, достигнув среднего показателя в сегменте «прайм» 1583 евро за кв. метр в год. После этого значения пошли вниз – до 1480 евро за кв. метр в год в этом году.

Магомед Ахкуев
Магомед Ахкуев
Фото: Архив редакции

Малый бизнес может найти приемлемые варианты в офисах второй категории

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко считает, что в городе избыток предложения дорогих офисов, вместе с тем офисов дешевле в столице хватает:

– На рынке коммерческой, а особенно офисной недвижимости сложилась в чем-то парадоксальная ситуация: много площадей пустует, а цены при этом остаются на высоком уровне, – рассказывает Репченко. – Дело в том, что реально высококлассных офисов, обладающих всеми характеристиками премиальности (с точки зрения локации, внутренней отделки, качества обслуживания, инфраструктуры и тому подобного) не так много, на них сохраняется достаточно хороший спрос. Однако параллельно на рынке существует много неликвида – бизнес-центров, которые по какому-то одному или по нескольким критериям не соответствует заявленному уровню. Брокеры в сфере коммерческой недвижимости говорят о том, что некоторые объекты простаивают годами, но во многих случаях не готовы снижать номинальные арендные ставки.

Олег Репченко
Олег Репченко
Фото: Архив редакции

Такая ситуация сложилась из-за того, что многие бизнес-центры строились еще в «тучные» времена, когда бизнес активно рос, появлялись новые компании, открывались филиалы иностранных фирм, – продолжает эксперт. – Рассчитывали, что, несмотря на некоторые недостатки, объект будет востребован. Но рынок изменился, многие компании ушли с рынка, поэтому сейчас спроса хватает только на самые ликвидные объекты.

При этом стоит отметить, что высокие цены свойственны только самому дорогому сегменту. Офисы класса «А» снимают в основном крупные компании, которые не сильно затронул кризис. Для представителей среднего и мелкого бизнеса есть большой ассортимент помещений класса «B» и «B минус», в котором можно найти вполне доступные офисы, – утешает Репченко.

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Зимин Дмитрий

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