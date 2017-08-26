Мода на демократичность. Почему таунхаусы стали предпочитать коттеджам?

Эксперт объяснил Sobesednik.ru, почему новое поколение обеспеченных покупателей выбирает более демократичный формат жилья.

Специалисты департамента загородной недвижимости компании «ИНКОМ-Недвижимость» проанализировали, как за десятилетие изменился спрос на коттеджи на первичном рынке загородного жилья. Как оказалось, спрос на коттеджи рухнул в десять раз. При этом десять лет назад на рынке первичного загородного жилья на коттеджи приходилось до 80% заключенных сделок, однако позднее на рынке стали появляться таунхаусы. Вместе с этим этот формат жилья, пришедший с запада, воспринимается там не как недвижимость для обеспеченных горожан.

Вытеснили ли таунхаусы коттеджи с рынка? Как покупатели решают для себя дилемму переселения в более низкий класс жилья? Sobesednik.ru задал эти вопросы управляющему партнеру компании «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» Владимиру Яхонтову:

– Главной тенденцией последних лет, которая с недавнего времени стала набирать обороты и в элитном сегменте, стало уменьшение средней площади загородных домов и земельных участков. Так, средняя площадь загородной резиденции сейчас не превышает 400 кв. м, в то время как еще пару лет назад этот показатель был не менее 700 кв. м.

Кроме того, мы видим рост интереса элитной аудитории к таунхаусам. Это подтверждает и статистика продаж: по итогам первого полугодия 2017 года доля таунхаусов премиум- и элитного классов достигла 37% от общего числа сделок с загородной недвижимостью высокого ценового сегмента. В то время как в прошлом году в общей структуре продаж дорогих объектов доля таунхаусов не превышала 27-29%.

Владимир Яхонтов Фото: Архив редакции

Если вспомнить историю развития сегмента сблокированного жилья [тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами] в Московском регионе, то десятилетие назад, когда таунхаусы только появились на рынке, средняя площадь секции была не менее 350 кв. м, и, естественно, они относились к элитному сегменту. Сегодня состоятельные покупатели, выбирающие таунхаус, интересуются площадями 220-280 кв. м, то есть произошло снижение среднего размера лота в полтора раза. При этом локации, в которых предпочитают покупать элитные таунхаусы, остались неизменными. По-прежнему наиболее востребованы Новорижское и Рублево-Успенское шоссе, что объясняется их сформированной и насыщенной инфраструктурой, а кроме того, однородным социальным окружением.

Причина повышения востребованности таунхаусов заключается не только в размере бюджета, который ниже, чем у индивидуального коттеджа, а в изменении образа жизни состоятельных клиентов. Помимо серьезного регулярного ухода, который требует отдельно стоящий дом, он значительно обособляет владельца от жизни в сообществе соседей из своей социальной среды. При этом новое поколение элитных покупателей (в первую очередь, молодые люди), приватности и закрытости предпочитают наличие возможности общения и коммуникаций с членами однородной среды. Плюсом таунхасов, в отличие от коттеджей, также являются более развитая инфраструктура поселка, которая в обслуживании при этом оказывается дешевле даже элитной квартиры в городе. То есть таунхаус можно назвать прогрессивным форматом элитного загородного рынка для покупателя современной формации.

Немаловажен и тот факт, что таунхаус, являясь более демократичным форматом, в то же время более индивидуален, чем квартира. Современные таунхаусы имеют панорамное остекление, эксплуатируемую кровлю, собственную парковку у дома и еще участок. При этом есть возможность аренды дополнительных паркомест и кладовых для хранения сезонного инвентаря и вещей.