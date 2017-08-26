Недвижимость
10:17, 26 Августа 2017 Версия для печати

Мода на демократичность. Почему таунхаусы стали предпочитать коттеджам?

"Современные таунхаусы имеют панорамное остекление, эксплуатируемую кровлю, собственную парковку"
"Современные таунхаусы имеют панорамное остекление, эксплуатируемую кровлю, собственную парковку"
Фото: Caro / Rupert Oberhaeuser / Global Look Press

Эксперт объяснил Sobesednik.ru, почему новое поколение обеспеченных покупателей выбирает более демократичный формат жилья.

Специалисты департамента загородной недвижимости компании «ИНКОМ-Недвижимость» проанализировали, как за десятилетие изменился спрос на коттеджи на первичном рынке загородного жилья. Как оказалось, спрос на коттеджи рухнул в десять раз. При этом десять лет назад на рынке первичного загородного жилья на коттеджи приходилось до 80% заключенных сделок, однако позднее на рынке стали появляться таунхаусы. Вместе с этим этот формат жилья, пришедший с запада, воспринимается там не как недвижимость для обеспеченных горожан.

Вытеснили ли таунхаусы коттеджи с рынка? Как покупатели решают для себя дилемму переселения в более низкий класс жилья? Sobesednik.ru задал эти вопросы управляющему партнеру компании «МИЭЛЬ-Загородная недвижимость» Владимиру Яхонтову:

– Главной тенденцией последних лет, которая с недавнего времени стала набирать обороты и в элитном сегменте, стало уменьшение средней площади загородных домов и земельных участков. Так, средняя площадь загородной резиденции сейчас не превышает 400 кв. м, в то время как еще пару лет назад этот показатель был не менее 700 кв. м.

Кроме того, мы видим рост интереса элитной аудитории к таунхаусам. Это подтверждает и статистика продаж: по итогам первого полугодия 2017 года доля таунхаусов премиум- и элитного классов достигла 37% от общего числа сделок с загородной недвижимостью высокого ценового сегмента. В то время как в прошлом году в общей структуре продаж дорогих объектов доля таунхаусов не превышала 27-29%.

Владимир Яхонтов
Владимир Яхонтов
Фото: Архив редакции

Если вспомнить историю развития сегмента сблокированного жилья [тип малоэтажной жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома блокируются друг с другом боковыми стенами] в Московском регионе, то десятилетие назад, когда таунхаусы только появились на рынке, средняя площадь секции была не менее 350 кв. м, и, естественно, они относились к элитному сегменту. Сегодня состоятельные покупатели, выбирающие таунхаус, интересуются площадями 220-280 кв. м, то есть произошло снижение среднего размера лота в полтора раза. При этом локации, в которых предпочитают покупать элитные таунхаусы, остались неизменными. По-прежнему наиболее востребованы Новорижское и Рублево-Успенское шоссе, что объясняется их сформированной и насыщенной инфраструктурой, а кроме того, однородным социальным окружением.

Причина повышения востребованности таунхаусов заключается не только в размере бюджета, который ниже, чем у индивидуального коттеджа, а в изменении образа жизни состоятельных клиентов. Помимо серьезного регулярного ухода, который требует отдельно стоящий дом, он значительно обособляет владельца от жизни в сообществе соседей из своей социальной среды. При этом новое поколение элитных покупателей (в первую очередь, молодые люди), приватности и закрытости предпочитают наличие возможности общения и коммуникаций с членами однородной среды. Плюсом таунхасов, в отличие от коттеджей, также являются более развитая инфраструктура поселка, которая в обслуживании при этом оказывается дешевле даже элитной квартиры в городе. То есть таунхаус можно назвать прогрессивным форматом элитного загородного рынка для покупателя современной формации.

Немаловажен и тот факт, что таунхаус, являясь более демократичным форматом, в то же время более индивидуален, чем квартира. Современные таунхаусы имеют панорамное остекление, эксплуатируемую кровлю, собственную парковку у дома и еще участок. При этом есть возможность аренды дополнительных паркомест и кладовых для хранения сезонного инвентаря и вещей.

читайте также:Таунахаус в Подмосковье
Дорогие таунхаусы в Подмосковье отдают беднякам
Дорогие таунхаусы делят на комнаты и сдают бедным. Новый тренд — или попытка собственников снизить потери от неликвида? »

читайте также:
Рост налога на недвижимость в регионах ударит по бизнесу и коттеджам
Sobesednik.ru узнал у экспертов, чем могут обернуться новые изменения в правилах расчета налога на недвижимость »

Зимин Дмитрий

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Санкции в паруса. Как флот России отвечает на вызовы времени
14:06, 26 Августа 2017
Участник форума «Армия-2017» рассказал Sobesednik.ru о положении флота РФ в условиях санкционной войны
»
Приумножить и не прогореть: пять советов для осторожного вкладчика
13:09, 26 Августа 2017
На рынке сегодня – обилие предложений, куда вложить средства. Как разобраться неискушенному вкладчику?
»
Несовершенные звезды. Как артисты и ведущие борются с комплексами
11:03, 26 Августа 2017
Sobesednik.ru разузнал о несовершенствах народных любимцев. Некоторые смогли их преодолеть, а другие просто смирились
»