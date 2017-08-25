Недвижимость
Источник: Nation News
10:23, 25 Августа 2017 Версия для печати

Бункер на 1,5 тысячи человек построят у метро "Ботанический сад"

У станции столичного метро «Ботанический сад» построят многоэтажный комплекс с бомбоубежищем.

Как передаёт информагентство Nation News, неподалёку от природно-исторического парка «Останкино» планируется возвести несколько многоквартирных домов высотой в девять и более этажей на площади примерно в 147 тысяч квадратных метров.

На территории комплекса построят подземный гараж на 790 машино-мест, детский сад на 120 мест, школу на 790 мест, а также бункер на 1,5 тысячи человек.

Бункер типа ВУ-А-IV, считающийся одним из самых слабо защищённых, может спасти людей от ударной волны ядерного взрыва на определённом расстоянии от эпицентра, а также от светового излучения, проникающей радиации, осадков, отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств.

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Ушаков Олег

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