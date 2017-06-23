Недвижимость
Источник: «Мир квартир»
17:52, 23 Июня 2017 Версия для печати

Зарплата жителя Сочи позволяет снять лишь комнату в коммуналке

В самом бедственном положении находятся жители причерноморских курортов: арендные ставки здесь сопоставимы с петербургскими и подмосковными, а уровень оплаты труда ниже, чем в данных регионах, в 1,5−2 раза
В самом бедственном положении находятся жители причерноморских курортов: арендные ставки здесь сопоставимы с петербургскими и подмосковными, а уровень оплаты труда ниже, чем в данных регионах, в 1,5−2 раза
Фото: Alexei Gyngazov / Global Look Press

Специалисты выяснили, как соотносятся средние зарплаты и цены на недвижимость в 69 городах России.

Как сообщает ресурс «Мир квартир», эксперты, сравнив среднюю зарплату жителей 69 городов России с прожиточным минимумом и средними ставками на аренду жилья, выяснили, что именно может снять в своем городе человек после того, как купит минимально необходимый для жизни набор товаров.

По данным исследования, жители 66 городов из 69, попавших в исследование, смогут снять на свою зарплату отдельное жилье. Граждане 27 городов в состоянии оплатить аренду 3-комнатной квартиры. В 32 городах работникам местных предприятий хватит денег на «двушку». Жители 7 городов смогут арендовать «однушку». И еще в 3 городах на голую зарплату удастся снять только комнату.

Так, оплата труда жителей Сургута и Якутска позволяет снять даже не одну, а целых две 3-комнатных квартиры. Зато москвичи и петербуржцы на официальную зарплау смогут арендовать лишь 2-х комнатную квартиру.

Однако в самом бедственном положении, как выяснили специалисты, находятся жители причерноморских курортов: арендные ставки здесь сопоставимы с петербургскими и подмосковными, а уровень оплаты труда ниже, чем в данных регионах, в 1,5−2 раза. По этой причине граждане, проживающие и работающие в Сочи, Севастополе и Симферополе, могут рассчитывать исключительно на комнату в коммунальной квартире.

читайте также:
МЦК и недвижимость: аренда уже подорожала, впереди застройка
Из-за открытия МЦК цены местами уже выросли, где-то — скоро опустятся, а впереди — массовая застройка, уверены эксперты »

читайте также:Роструд отрапортовал о сокращении количестве нарушений в сфере оплаты труда на 30%
Вопрос дня. В России стали лучше платить зарплаты?
Те нарушения в сфере выплаты зарплат, о которых знает Роструд, — лишь вершина айсберга, уверяет Sobesednik.ru эксперт »

Седова Анастасия

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Зарплата жителя Сочи позволяет снять лишь комнату в коммуналке
17:52, 23 Июня 2017
Специалисты выяснили, как соотносятся средние зарплаты и цены на недвижимость в 69 городах России
»
В РФ отзовут 8 тысяч Infiniti из-за дефекта в подушках безопасности
17:05, 23 Июня 2017
Infiniti объявила об отзыве 8270 автомобилей F35, FX45, M35 и M45, произведенных с апреля 2006-го по март 2010 года
»
Шамиль Тарпищев: Если бы президент прыгал с шестом, все бы тоже начали?
17:03, 23 Июня 2017
Шамиль Тарпищев рассказал о скандале с Шараповой, пристрастии российских чиновников к теннису и Олимпиаде в Сочи
»