Зарплата жителя Сочи позволяет снять лишь комнату в коммуналке

В самом бедственном положении находятся жители причерноморских курортов: арендные ставки здесь сопоставимы с петербургскими и подмосковными, а уровень оплаты труда ниже, чем в данных регионах, в 1,5−2 раза

Специалисты выяснили, как соотносятся средние зарплаты и цены на недвижимость в 69 городах России.

Как сообщает ресурс «Мир квартир», эксперты, сравнив среднюю зарплату жителей 69 городов России с прожиточным минимумом и средними ставками на аренду жилья, выяснили, что именно может снять в своем городе человек после того, как купит минимально необходимый для жизни набор товаров.

По данным исследования, жители 66 городов из 69, попавших в исследование, смогут снять на свою зарплату отдельное жилье. Граждане 27 городов в состоянии оплатить аренду 3-комнатной квартиры. В 32 городах работникам местных предприятий хватит денег на «двушку». Жители 7 городов смогут арендовать «однушку». И еще в 3 городах на голую зарплату удастся снять только комнату.

Так, оплата труда жителей Сургута и Якутска позволяет снять даже не одну, а целых две 3-комнатных квартиры. Зато москвичи и петербуржцы на официальную зарплау смогут арендовать лишь 2-х комнатную квартиру.

Однако в самом бедственном положении, как выяснили специалисты, находятся жители причерноморских курортов: арендные ставки здесь сопоставимы с петербургскими и подмосковными, а уровень оплаты труда ниже, чем в данных регионах, в 1,5−2 раза. По этой причине граждане, проживающие и работающие в Сочи, Севастополе и Симферополе, могут рассчитывать исключительно на комнату в коммунальной квартире.