Покупателей недвижимости могут идентифицировать по голосу

Валентина Матвиенко поручила разработать меры, которые исключат риск изъятия жилья «черными» риелторами.

Как сообщает «Парламентская газета», риелторы и нотариусы Санкт-Петербурга во время личной встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко рассказали, что в сфере купли-продажи недвижимости нужно принимать срочные меры для того, чтобы обезопасить сделки.

По словам риелторов, из-за того, что 1 января в силу в ступили новые правила регистрации недвижимости в России, которые сильно упростили процедуру, продавцы и покупатели могут оказаться жертвой «черных» риелторов.

В связи с этим Валентина Матвиенко поручила разработать меры, которые могут исключить риск изъятия жилья у собственников.

Глава Росреестра рассказал изданию, что в федеральной службе обсуждается возможность требовать нотариального заверения всех сделок по недвижимости, а также введение идентификации участников сделок. Предлагается идентифицировать их по голосу, фотографии и отпечаткам пальцев.