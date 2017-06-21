Инвесторы массово распродают квартиры. Пришло ли время покупать?

Около трех лет назад на рынке новостроек сформировался понижающий тренд: квартиры дешевеют неуклонно, их количество постоянно растет

На московском рынке появилось рекордное количество инвестиционных квартир, что ожидать далее узнал у экспертов Sobesednik.ru.

Число объектов на вторичном рынке жилья в Москве за последние 3 года выросло на 120%, сообщает компания «Инком-недвижимость». Их доля в настоящий момент составляет 5,7% (2174 объекта) от общего объема продающегося на рынке жилья. По мнению экспертов компании, это инвестиционные квартиры в домах, которые не так давно были введены в эксплуатацию.

Из-за чего происходят эти изменения? Выгодно ли сейчас вкладывать деньги в новостройки и ожидается ли изменение цен? Sobesednik.ru обсудил эти вопросы с экспертами.

От квартир избавляются из-за снижения цен

Ольга Тихонова, руководитель офиса «На Фрунзенской» компании «МИЭЛЬ-сеть офисов недвижимости», напоминает, что около трех лет назад на рынке новостроек сформировался понижающий тренд: квартиры дешевеют неуклонно, их количество постоянно растет.

– Покупатели, которые вкладывали деньги в «пустые» квадратные метры, первое время выжидали, изучая рынок, – сообщает Тихонова. – Теперь стало ясно, что понижающий тренд устойчивый и нет факторов, которые вызовут рост цен. Соответственно, инвесторы стали от таких объектов избавляться. Они уже просто хотят вернуть вложения и как можно меньше на этом потерять. Большинство из них понимает, что как инструмент сохранения денег новостройки себя не оправдывают.

Ольга Тихонова Фото: Архив редакции

Руководитель отдела городской недвижимости Северо-Восточного отделения компании «НДВ-Недвижимость» Елена Мищенко согласна с коллегой:

– Инвесторы продают жилье, так как планировали его реализовать раньше с целью получения прибыли, но сделка затянулась. Рынок с 2015 г. снизился, и не все покупатели могли учесть это обстоятельство. Также надо учитывать, что не все дольщики, продающие жилье, являются инвесторами: это вполне может быть замена одного объекта на другой.

Алексей Бернадский, заместитель руководителя департамента вторичной недвижимости компании Est-a-Tet, делится цифрами:

– Снижение цен было ожидаемо в связи с большим объемом введенных в эксплуатацию новостроек. По итогам прошлого года в эксплуатацию было сдано 3,34 млн кв. м жилья. Как известно, к моменту сдачи в среднем остаются нераспроданными 15–20% объема.

По мнению эксперта, еще одна причина массового появления жилья – стремление инвестиционных покупателей уйти от налогов:

– Практически все выставляют на продажу свои квартиры на завершающем этапе строительства, но до ввода в эксплуатацию, чтобы не платить налог. Решение о продаже собственники принимают исключительно из «корыстных» целей: продать – и вложить во что-то новое (по локации, классу или общей концепции).

Выгодно ли сейчас инвестировать в новостройки?

Алексей Бернадский напоминает о том, как покупатели инвестиционных квартир действовали раньше:

– Как известно, спрос на жилье, приобретаемое в целях инвестиций, наиболее высокий на начальном этапе строительства проекта, так как в среднем по статистике квартира в новостройке за весь период возведения комплекса прибавляет в цене до 20% (при среднем сроке строительства два с половиной — три года).

Теперь же, по мнению эксперта, инвестиции в недвижимость сравнимы со ставками по банковским вкладам. Правда, они перестали быстро давать ощутимый эффект и стали долгосрочными.

Елена Мищенко считает, что в настоящее время инвестиции в жилье все еще предпочтительнее банковских вкладов, кроме того, квартиры в уже построенных домах можно сдавать и увеличивать доходность от вложенных средств:

– В связи с большим количеством предложений прибыль инвесторов сократилась примерно с 15–30% до 8–15%, что все равно в среднем выше банковского процента по вкладу, – приводит данные специалист. – Что касается арендной прибыли, то она осталась на том же уровне - 5–6% годовых с окупаемостью 20 лет.

Алексей Бернадский Фото: Архив редакции

Время покупать

По мнению Мищенко, увеличение количества инвестиционных квартир на рынке не будет способствовать дальнейшему снижению цен. На планы застройщика инвестиционные квартиры не влияют. Более того, при значительном объеме жилья в новостройке уступать в цене придется физическому лицу, продающему квартиру. Ольга Тихонова отмечает, что у инвестиционных продавцов цены зачастую интереснее, чем у застройщиков.

Алексей Бернадский же обращает внимание на то, что частный инвестор вынужден идти на уступки, но из-за действий девелопера. Люди даже если хотят продать свое жилье дороже, не могут этого сделать: компания, которая распродает свои квартиры в том же доме, отталкивается от ситуации на рынке, а не ожидает повышения цен.

– Застройщик регулирует уровень стоимости жилья в своем проекте относительно рынка, предлагает акции и скидки собственникам инвестиционных квартир. Инвестору на этом фоне приходится подстраиваться под политику девелопера и часто понижать желаемую цену продажи своей квартиры, – резюмирует эксперт.