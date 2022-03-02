Высокий рост связали с раком кишечника

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса провели метаанализ нескольких независимых научных работ, который показал, что у более высоких взрослых людей вероятность развития кишечных опухолей или полипов прямой кишки, обладающих потенциалом впоследствии стать злокачественными, заметно выше, чем у более низких. Отметим, что связь между ростом и опухолями ободочной и прямой кишки исследовалась и ранее, но эти наблюдения давали противоречивые результаты, поскольку содержали непоследовательные измерения роста и не учитывали риск аденом или предраковых полипов толстой кишки, сообщает Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

«Мы провели крупнейшее исследование такого рода на сегодняшний день, — говорит его автор доктор Джерард Маллин. — Оно основано на том, что более высокий рост часто упускается из виду в качестве фактора риска, а этого не следует делать, особенно при направлении пациентов на диагностику опухолей кишечника. Одна из возможных причин этой связи в том, что рост взрослого человека коррелирует с размером органов его тела. Следовательно, у них отмечается и более активная пролиферация клеток, а это повышает риск мутаций, ведущих к появлению злокачественных клеток».

В метаанализ вошли 47 международных наблюдательных исследований с участием более 280 тысяч пациентов с опухолями кишечника и ещё свыше 14 000 случаев аденом прямой кишки. Отметим, что в разных странах свои понятия высокого роста, поэтому учёные просто распределили пациентов по уровню роста от самого высокого и до самого низкого в сантиметрах, не ориентируюсь на изначальные характеристики в оригинальных исследованиях. Каждое увеличение роста на 10 см было связано с риском развития колоректальных опухолей на 14%, а аденом — на 6%.