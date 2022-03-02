Логотип Sobesednik.ru
В пятницу, в 17:47

Высокий рост связали с раком кишечника

Более высокие взрослые люди чаще сталкиваются с развитием колоректальных опухолей

illustration
Фото: @Pixabay

Исследователи из Университета Джонса Хопкинса провели метаанализ нескольких независимых научных работ, который показал, что у более высоких взрослых людей вероятность развития кишечных опухолей или полипов прямой кишки, обладающих потенциалом впоследствии стать злокачественными, заметно выше, чем у более низких. Отметим, что связь между ростом и опухолями ободочной и прямой кишки исследовалась и ранее, но эти наблюдения давали противоречивые результаты, поскольку содержали непоследовательные измерения роста и не учитывали риск аденом или предраковых полипов толстой кишки, сообщает Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention.

«Мы провели крупнейшее исследование такого рода на сегодняшний день, — говорит его автор доктор Джерард Маллин. — Оно основано на том, что более высокий рост часто упускается из виду в качестве фактора риска, а этого не следует делать, особенно при направлении пациентов на диагностику опухолей кишечника. Одна из возможных причин этой связи в том, что рост взрослого человека коррелирует с размером органов его тела. Следовательно, у них отмечается и более активная пролиферация клеток, а это повышает риск мутаций, ведущих к появлению злокачественных клеток». 

В метаанализ вошли 47 международных наблюдательных исследований с участием более 280 тысяч пациентов с опухолями кишечника и ещё свыше 14 000 случаев аденом прямой кишки. Отметим, что в разных странах свои понятия высокого роста, поэтому учёные просто распределили пациентов по уровню роста от самого высокого и до самого низкого в сантиметрах, не ориентируюсь на изначальные характеристики в оригинальных исследованиях. Каждое увеличение роста на 10 см было связано с риском развития колоректальных опухолей на 14%, а аденом — на 6%.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 3 дня назад

Андрей Макаревич: «У России сейчас три варианта»

Экономика 1 день назад

Сеть «Ашан» рекомендует не закупаться впрок и частично вводит ограничения по продаже социально значимых товаров

Лайфстайл 1 день назад

Для глубокого сна нужно качать штангу

Личные финансы 1 день назад

Тинькофф опроверг фейк об ограничениях суммы для снятия наличных в банкоматах

Экономика 1 день назад

Экспорт удобрений из России могут приостановить из-за саботажа иностранных транспортников

Экономика 1 день назад

Гендиректор лоукостера «Победа» покинул компанию, но заверил, что остается в России

Лайфстайл 1 день назад

Употребление вина с пищей уменьшает риск диабета

Лайфстайл 2 дня назад

Книжная новинка. «Первый день весны»: как рождается ребёнок-убийца

Экономика 2 дня назад

«У нас все всегда ставится с ног на голову»

Лайфстайл 2 дня назад

Здоровье сердца может зависеть от здоровья полости рта

Экономика 2 дня назад

Андрей Мовчан: «Это попытка защититься от экономического цунами»

Лайфстайл 2 дня назад

«Вы точно доктор?» Странная книга странного врача

Экономика 2 дня назад

Чтобы избежать спекуляций. Магазины электроники начали продавать не более одного iPhone в руки

Лайфстайл 2 дня назад

Выявлена связь между электронными сигаретами и преддиабетом

Лайфстайл 2 дня назад

Анализ крови предскажет риски после операций на сердце

Экономика 3 дня назад

Главный партнёр «Газпрома» в Европе спишет миллиард евро, потраченных на финансирование «Северного потока 2»

Лайфстайл 3 дня назад

А вы правильно измеряете давление? Перечисляем основные ошибки

Здоровье 3 дня назад

Исследование: кишечные клетки могут менять свою специализацию

Лайфстайл 3 дня назад

Ученые установили, чем может быть вредна маммография

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика