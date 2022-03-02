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Употребление вина с пищей уменьшает риск диабета

Включение в обеды или ужины небольшого количества вина может уменьшить риск диабета второго типа.

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Фото: @Pixabay

Исследователи из Университета Тулейна в Новом Орлеане воспользовались банком данных по более чем 300 тысячам граждан Великобритании. Оказалось, что употребление алкогольных напитков вместе с приёмом пищи связано с сокращением риска диабета второго типа на 14%, по сравнению с теми людьми, которые употребляли спиртное без закуски. Потенциальные преимущества умеренного употребления алкоголя наблюдались только у людей, которые принимали его время обедов или ужинов, хотя специфическое время приёма пищи большого значения не имело, пишет irishexaminer.com

Исследователи обнаружили, что связь между алкоголем с пищей и уменьшением риска диабета второго типа наблюдалась именно у любителей вина. Если люди налегали на какие-то другие спиртные напитки, то польза от этого было не столь выраженной. По данным исследователей, если вино приводило к самому меньшему риску диабета второго типа, то большое количество пива или крепких алкогольных напитков, напротив, увеличивало риск этого метаболического расстройства. 

«Воздействие алкоголя на здоровье можно назвать палкой о двух концах, поскольку его нужно считать как полезным, так и вредным, в зависимости от сценария употребления, — говорит автор исследования Хао Ма. — Предыдущее научные работы были сосредоточены только на том, сколько именно алкоголя выпивают люди, поэтому их выводы были противоречивыми. Очень незначительное число исследований касалось других деталей употребления алкоголя, вроде времени, а также приёма пищи. Мы доказали, что умеренное количество алкоголя, которое комбинируется с приёмом пищи, может предотвратить диабет второго типа, только если вы не обладаете какими-то другими проблемами со здоровьем, на которые негативно повлияет даже один бокал вина. В этом случае лучше проконсультироваться с врачом».

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