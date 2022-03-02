Для глубокого сна нужно качать штангу

Широко распространено мнение о том, что так называемые кардионагрузки вроде бега, велосипеда или даже пеших прогулок очень полезны для нормализации сна. И жертвам бессонниц часто рекомендуют включить именно кардионагрузки в свой повседневный режим дня. Однако учёные из Университета Айовы пришли к выводу о том, что силовые тренировки справляются с этой задачей гораздо лучше. Так называют занятия с отягощениями, с помощью которых можно наращивать мышцы, повышать гибкость, осанку и плотность костей. Результаты этого исследования публикует everydayhealth.com.

«Мы провели первое крупное исследование, где напрямую сравнили воздействие различных режимов тренировок на сон взрослого человека, — говорит один из его соавторов Анжелика Бреллентин. — Нам всегда было известно, что именно кардиотренировки стабилизируют качество сна, хотя за этим не стояло никаких серьёзных научных аргументов. Их мы и решили заполучить, но вместо этого обнаружили, что упражнения с отягощениями намного превосходят преимущества кардиотренировок».

В исследовании приняли участие 386 человек с избыточным весом или ожирением. Все они вели малоподвижный образ жизни и страдали от гипертонии. Их произвольным образом распределили на четыре группы. В первой не было никаких тренировок, во второй только кардионагрузки, в третьей — чередование силовых и аэробных тренировок, а в четвёртой только силовые. Через 12 месяцев были подведены итоги, которые и показали, что качество сна улучшилась во всех группах, даже в контрольной, в которой вообще не занимались спортом. Но максимальные преимущества отмечались в группе с силовыми нагрузками. Продолжительность сна здесь выросла, в среднем, на 40 минут. В группе с кардионагрузками — только на 23 минуты, а в группе с обеими видами тренировок — на 17 минут. В контрольной группе продолжительность сна увеличилась на 15 минут.