Ученые установили, чем может быть вредна маммография

В медицине гипердиагностикой называют ошибочное медицинское заключение о наличии у пациента какой-либо патологии или её осложнений. В реальности, она полностью отсутствует или выражена гораздо слабее. Если у человека гипердиагностируют какую-то опухоль, то его часто подвергают ненужному и очень агрессивному лечению, приносящему гораздо больше вреда чем пользы. И вот новое исследование, опубликованное в понедельник в журнале Annals of Internal Medicine, показывает, что выявляемый у женщин с помощью маммографии рак молочных желез часто бывает гипердиагностирован.

В ходе исследования гипердиагностированными назывались опухоли, выявленные при обследовании, которые не вызвали бы никаких серьёзных симптомов в течение всей оставшейся жизни пациента. Эксперты утверждают, что гипердиагностика — одно из самых главных вредных последствий маммографии, поскольку она вызывает не только ненужное и тяжёлое для пациента лечения, но и сильный стресс. Хотя исследование показало, что гипердиагностика является проблемой, всё-таки она встречается не так часто, как предполагают другие исследования.

В этой связи люди должны по-прежнему рассматривать скрининговую маммографию в качестве очень важного инструмента выявления опухолей. Отметим, что почти у 90% мужчин старше 85 лет, умерших по разным причинам, на вскрытии выявляли опухоли предстательной железы. Однако не они была причиной их ухода из жизни, и это ещё одна разновидность рака, которая часто не требует никакого вмешательства.