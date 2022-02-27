Роман Вильфанд: «Весна придет не раньше 20 марта»
Научные руководитель Гидрометцентра России Роман ВИЛЬФАНД рассказал «Собеседнику» о том, какой будет погода в марте.
8 марта будет холоднее, чем 23 февраля
– Близится 8 марта. Весеннему празднику природа обеспечит достойную погоду?
– Сейчас можно уверенно говорить (все модели это показывают), что 8 марта температура будет существенно ниже, чем 23 февраля. Мы привыкли ассоциировать погоду с «суровым мужским праздником», что она ему соответствует. Но на этот раз все иначе. 23 февраля погода была очень теплая, даже ночью температура была выше нулевой отметки. А вот 8 марта температура будет существенно ниже. Причем, как ночью. (-5-80С), так и днем (около 00С). Так что 8 марта будет гораздо более прохладным, чем 23 февраля.
Весна начнется в День метеоролога
– Начинается март, и он непонятный. Если судить по погоде, весна была в конце февраля, и она закончилась. Снова началась зима. А по календарю все наоборот...
– Знаете, слово «весна» оно появилось в Риме. И действительно с первых чисел марта там – все признаки весны. Прежде всего, травка зеленеет...
– Солнышко блестит...
– Ну, да, солнышко блестит. И у нас тоже оно блестит. Но – на снегу. И в этом большая разница.
Если оценивать по климатическим характеристикам, то в первые недели марта в Москве обычно самая большая высота сугробов. Я уж не говорю о более северных районах. Да и какой смысл говорить в этом смысле о Якутии или Красноярском крае, нашем севере, где в марте морозы трещат под 35-40 0С. Поэтому, конечно же, весна наступила. Но это календарная весна.
– А что про настоящую можете сказать?
– Есть другое понятие – естественной синоптической весны. Его разработали наши замечательные ученые – Борис Мультановский, Серапион Пагава, Аристов, Сивалкина, Захаров. Естественная синоптическая весна характеризуется особым типом циркуляции.
Кстати говоря, естественный синоптический сезон весны никогда не начинается в какой-то конкретный день. Тут все зависит от природных факторов. Само слово «естественный» говорит о том, что этот сезон естественен для атмосферы.
– Ну есть же какая-то средняя дата начала весны...
– Есть. Она приходится примерно на 20 марта. Конечно, год от года может сдвигаться, но – недалеко от 20 марта. А если учесть, что именно в третьей декаде марта температура воздуха переходит через 0 градусов в сторону положительных значений, если в это время грачи прилетают, если день весеннего равноденствия приходится на 22 марта, если замечательный праздник – Всемирный день метеоролога приходится на 23 марта (шутит: а это же праздник, который отмечает все прогрессивное человечество отмечает)… Если все это учесть, я бы посоветовал ждать прихода весны с третьей декады марта.
К этому времени уже на снегу появятся и проталины, и погода уже будет совершенно другой.
–И снег сойдет?
– По осредненным за большой промежуток времени климатическим данным, дата схода снежного покрова в естественных условиях, скажем, в Подмосковье приходится на первую декаду апреля, а в лесах и позже – на середину апреля. Вот такая весна у нас.
Погода за неделю изменится дважды
– Чего ждать от погоды в ближайшие дни?
– И все-таки весна началась. Если, к примеру, москвичи посмотрят на небо – оно потрясающе голубое и 1 , и 2 марта. А поскольку есть снег, то в солнечный день получается как бы удвоенное освещение. При антициклональной погоде – просто замечательное ощущение. И ведь солнце, хоть и не ощутимо еще, но безусловно греет. Это вам не январское солнце – холодное, бездушное...
Но именно при антициклоне суточный ход температуры большой. И ночные температуры 2 марта будут низкими. Казалось бы, весна пришла, а утро будет ох каким холодным. Температурный фон в Москве минус 8-90С, а по области будет доходить даже до двузначных отрицательных значений – минус 100С.
При том, что даже в феврале самая холодная ночь была всего минус 8-100С. Ночь 2 марта будет холоднее, чем все ночи февраля. А днем температура за счет солнечной энергии повысится до +2-4 0С.
Начиная уже с четверга погода изменится. Давление будет уже около нормы. А значит, будут облака, но с прояснениями. Небольшие осадки. Кстати, если они будут выпадать, то только в виде снега. И суточный ход температур уменьшится. Ночью минус 5-30С, днем +1-30С. Такая же погода в пятницу.
Но начиная с выходных – опять изменение. Москва окажется в зоне конвергенции – это зона сходимости потоков при антициклоне и циклоне, которые находятся по разные стороны от Москвы. Воздушные массы будут поступать с северо-востока. И уже заметно понижение температуры.
Ночные температуры будут отрицательные, в диапазоне минус 7–100С, по области – до минус 120С. Дневные температуры тоже будут отрицательными.
Регион пониженной температуры (ниже нормы) сначала захватит север Западной Сибири, а затем уже и север европейской территории России. Такая достаточно холодная погода – с аномалиями минус 40С прогнозируется и в Коми, и в Архангельской области. Несколько дней, как минимум.
– Это обычные температуры для первой декады марта?
– По крайней мере, такой температурный режим полностью соответствует многолетним значениям.
То есть, можно сказать, что в первой пятидневке марта пришла весна. Но – в московском исполнении.
По всей стране температура в марте будет выше нормы
– Какая погода будет в разных регионах России?
– По расчетам, которые передо мной лежат, прогнозируется, что практически повсеместно температура в марте будет около и выше нормы.
На огромной территории юго-востока европейский территории страны температура прогнозирует выше нормы. Это Ставропольский край, Калмыкия, Астраханская область, юг Урала и Западной Сибири с самыми густонаселенными регионами (Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской области), Алтайский край, Хакасия, юг Красноярского края, и Иркутской области… И даже в Забайкалье.
Кстати, и на Чукотке температура тоже прогнозируется выше нормы. Напомню, и в январе, и в течение большинства суток в феврале на Чукотке температура, наоборот, была примерно на 10-120С ниже нормы. А ведь там и без того зимой не сахар. Зато в марте, по нашим прогнозам, на Чукотке будет очень тепло. Впрочем, там и сейчас невероятно тепло для этих мест – днем минус 3-40С. И осадки.
Будет ли гололед или только снегопады?
– Про осадки в остальных регионах расскажите, пожалуйста.
– К востоку от Москвы (Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Красноярский край) прогнозируется избыток осадков.
К западу от Москвы осадки ожидаются около нормы.
А вот на всем юге Дальнего Востока (это и Забайкалье, и Амурская область, Еврейская автономная область, и юг Хабаровская края, и весь Приморский край) прогнозируется дефицит осадков.
Учитывая, что там температура будет около и выше нормы, снега мало, да еще дефицит осадков, существует повышенная вероятность, что в этих местах может начаться ранний сезон пожаров. Уже в конце марта там прогнозируется, что класс пожарной опасности будет около 3. Конечно же, тут человек обычно помогает – начинаются неаккуратные обращения с огнем, или поджоги травы. Цели, конечно, сельскохозяйственные, но совершенно необоснованные.
Поэтому будьте внимательны: именно в этих регионах – повышенная вероятность ранних пожаров.
– Когда вы говорили про осадки, в основном имели ввиду снег? Или при температуре выше нормы могут быть и ледяные дожди с гололедом по итогу?
– В начале марта – за счет выхода южного циклона, хорошо выраженного и в Поволжье, и на Урале, в Западной Сибири будет мокрый снег и дождь. На юге Урала, в западной Сибири. Примерно тоже самое будет в марте и в Красноярском крае, где нормы низкие (минус 8-100С).
Но в большинстве случаев все-таки будет выпадать снег.