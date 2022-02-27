Роман Вильфанд: «Весна придет не раньше 20 марта»

Весна начнется в День метеоролога

– Начинается март, и он непонятный. Если судить по погоде, весна была в конце февраля, и она закончилась. Снова началась зима. А по календарю все наоборот...

– Знаете, слово «весна» оно появилось в Риме. И действительно с первых чисел марта там – все признаки весны. Прежде всего, травка зеленеет...

– Солнышко блестит...

– Ну, да, солнышко блестит. И у нас тоже оно блестит. Но – на снегу. И в этом большая разница.

Если оценивать по климатическим характеристикам, то в первые недели марта в Москве обычно самая большая высота сугробов. Я уж не говорю о более северных районах. Да и какой смысл говорить в этом смысле о Якутии или Красноярском крае, нашем севере, где в марте морозы трещат под 35-40 0С. Поэтому, конечно же, весна наступила. Но это календарная весна.

– А что про настоящую можете сказать?

– Есть другое понятие – естественной синоптической весны. Его разработали наши замечательные ученые – Борис Мультановский, Серапион Пагава, Аристов, Сивалкина, Захаров. Естественная синоптическая весна характеризуется особым типом циркуляции.

Кстати говоря, естественный синоптический сезон весны никогда не начинается в какой-то конкретный день. Тут все зависит от природных факторов. Само слово «естественный» говорит о том, что этот сезон естественен для атмосферы.

– Ну есть же какая-то средняя дата начала весны...

– Есть. Она приходится примерно на 20 марта. Конечно, год от года может сдвигаться, но – недалеко от 20 марта. А если учесть, что именно в третьей декаде марта температура воздуха переходит через 0 градусов в сторону положительных значений, если в это время грачи прилетают, если день весеннего равноденствия приходится на 22 марта, если замечательный праздник – Всемирный день метеоролога приходится на 23 марта (шутит: а это же праздник, который отмечает все прогрессивное человечество отмечает)… Если все это учесть, я бы посоветовал ждать прихода весны с третьей декады марта.

К этому времени уже на снегу появятся и проталины, и погода уже будет совершенно другой.