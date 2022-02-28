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Вчера, в 22:30

А вы правильно измеряете давление? Перечисляем основные ошибки

Универсальные по размеру манжеты тонометра подходят далеко не всем людям, как установили исследователи

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Фото: @Pixabay

Значительное количество людей уже обзавелись домашними автоматическими тонометрами для измерения артериального давления. Приборы эти универсальные и часто они сопровождаются такими же универсальными по размеру манжетами или рукавами, которые нужно одеть на руку чуть ниже плеча, чтобы получить интересующие показатели. Однако американские исследователи пришли к выводу о том, что неправильный выбор манжеты может спровоцировать получение неправильных результатов в измерении артериального давления. Итоги этого исследования представлены на конференции Американской кардиологической ассоциации, проходящей с 1 по 4 марта, сообщает medicalxpress.com

Ранее в ходе других исследований по данному вопросу оценивалась точность механических тонометров, где воздух необходимо накачивать в манжету вручную с помощью груши. Теперь же определялись показатели автоматических тонометров. Было установлено, что если человек, нуждающийся в более объёмной манжете, пользуется маленькой или средней, то он получает слишком высокое давление. К примеру, у людей, которым требовалась очень большая манжета, давление составляло, в среднем, 143/86. Когда этим же людям измеряли давление манжетой необходимого размера, то их давление составляло 124/79, что находится в пределах нормы. Если же люди, нуждающиеся в небольшой манжете, использовали среднюю или крупную, то показатели давления у них оказывались гораздо ниже реальных. 

«Точное артериальное давление крайне важно для определения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний, — рассказывает один из авторов исследования Тэмми Брэйди из Университета Джонса Хопкинса. — Для медицинских работников и для простых людей важно обращать повышенное внимание на выбор манжеты для измерения артериального давления не только в медицинском кабинете, но и дома. Если люди страдают от ожирения, то в этом случае выбор манжеты становится и ещё более важным, поскольку им потребуются большие по размеру манжеты, которые дадут более точные показатели артериального давления».

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