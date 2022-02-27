Занятия садоводством помогут увеличить продолжительность жизни

Новое исследование, опубликованная в British Journal of Sports Medicine, показало, что различные физические нагрузки, укрепляющие мышцы, связаны со снижением риска преждевременных родов, смерти и некоторых серьезных заболеваний. А к таким нагрузкам относятся не только поднятия тяжестей и силовые тренировки, но и просто работа на огороде, включая копание грядок и другое использование лопаты. На это нужно тратить от 30 до 60 минут в неделю.

Правда, будет недостаточно, если вы станете возиться только с несколькими какими-то растениями. Речь идет именно о «тяжелом садоводстве», когда человек берёт лопату и начинает основательно перекапывать грядки, обеспечивая себе не только аэробные, но и силовые упражнения. Мышцы обязательно должны напрягаться, поэтому копание — это лучший вариант.

На втором месте по степени эффективности прополка, которую не очень любят дачники. Но когда мы наклоняемся, чтобы вытащить какой-то мёртвый гнилой корень из клумбы, то задействуем мышцы спины и ног, а также силу хвата. Стрижка газона тоже подходит для этих целей, как и подъём, и перенос разного рода грузов. Наконец сгребание граблями листвы на газоне позволяет не только сделать его чистым, но и увеличить мышечную нагрузку. Все эти садовые работы чрезвычайно полезны для общего повышения уровня физической нагрузки организма, а также в деле предотвращения преждевременной смерти, как показало исследование.