Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 18:21

Занятия садоводством помогут увеличить продолжительность жизни

Отличная новость для миллионов российских дачников — они смогут прожить намного дольше благодаря шести соткам

photo
Фото: @Pixabay

Новое исследование, опубликованная в British Journal of Sports Medicine, показало, что различные физические нагрузки, укрепляющие мышцы, связаны со снижением риска преждевременных родов, смерти и некоторых серьезных заболеваний. А к таким нагрузкам относятся не только поднятия тяжестей и силовые тренировки, но и просто работа на огороде, включая копание грядок и другое использование лопаты. На это нужно тратить от 30 до 60 минут в неделю.

Правда, будет недостаточно, если вы станете возиться только с несколькими какими-то растениями. Речь идет именно о «тяжелом садоводстве», когда человек берёт лопату и начинает основательно перекапывать грядки, обеспечивая себе не только аэробные, но и силовые упражнения. Мышцы обязательно должны напрягаться, поэтому копание — это лучший вариант. 

На втором месте по степени эффективности прополка, которую не очень любят дачники. Но когда мы наклоняемся, чтобы вытащить какой-то мёртвый гнилой корень из клумбы, то задействуем мышцы спины и ног, а также силу хвата. Стрижка газона тоже подходит для этих целей, как и подъём, и перенос разного рода грузов. Наконец сгребание граблями листвы на газоне позволяет не только сделать его чистым, но и увеличить мышечную нагрузку. Все эти садовые работы чрезвычайно полезны для общего повышения уровня физической нагрузки организма, а также в деле предотвращения преждевременной смерти, как показало исследование.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 1 день назад

Дмитрий Глуховский: «Мы оказались заложниками власти»

Здоровье 1 час назад

Стволовые клетки помогут в лечении рассеянного склероза

Экономика 2 часа назад

Овощи для борща, сахар, хлеб, молоко: на что ретейлеры ограничили наценки

Лайфстайл 7 часов назад

Мнение эксперта. Почему заложен нос и как с этим бороться

Здоровье 14 часов назад

Вакцины от коронавируса не вызывают потерю слуха

Здоровье 16 часов назад

Экстракт коры нима поможет в лечении COVID-19

Здоровье 19 часов назад

Подростковые болезни могут ускорить старение

Экономика 19 часов назад

Сергей Алексашенко: «Санкции очень сильные, но есть некоторые возможности ухода от давления»

Лайфстайл 1 день назад

«Уровень санкций беспрецедентный». Эксперт предупредил о крахе российской экономики

Лайфстайл 1 день назад

Учёные связали недосып и переедание

Экономика 1 день назад

Набиуллина: ЦБ запретил банкам менять условия по выданным кредитам

Лайфстайл 1 день назад

Прощение обид и блины для зятя. У славян началась Масленичная неделя

Лайфстайл 2 дня назад

«Девочка, которая научилась летать»: сказочный психологический целебник

Экономика 2 дня назад

Глава «Росспецмаша»: Надеюсь, кризис побудит власти наконец взяться за экономику

Лайфстайл 2 дня назад

Книжная новинка. «Время для себя»: запутанная хрестоматия осознанности

Личные финансы 2 дня назад

Центробанк и частные банки заверяют, что наличные средства будут поступать в банкоматы без сбоев

Лайфстайл 2 дня назад

Полцарства за собак. Бизнесмен из Подольска продал бизнес и машины, чтобы помогать животным

Экономика 2 дня назад

ЕС сообщил, какие российские банки отключат от системы SWIFT

Лайфстайл 3 дня назад

Грязный воздух повышает детскую возбудимость

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика