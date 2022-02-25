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Мнение эксперта. Почему заложен нос и как с этим бороться

Своевременная диагностика и лечение насморка избавит от развития хронических заболеваний и развития инфекции нижних дыхательных путей

Фото: pixabay.com

Заложенный нос вызывает затрудненное дыхание. Такое дискомфортное состояние может быть вызвано различными заболеваниями носовой полости, аллергическими реакциями, а также анатомической патологией. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал об основных причинах заложенности носа и методах их устранения.

Причины заложенности носа

Аллергические заболевания

Нарушение носового дыхания может возникать в результате аллергической реакции организма на пыль, резкие запахи, определенные ароматы и пыльцу различных растений.

Отек носовой полости развивается очень быстро, в течении нескольких минут. Но после прекращения контакта с аллергеном дыхание через нос восстанавливается само по себе. Иногда, для облегчения состояния, следует принять антигистаминный препарат. В весенне-летний период заложенность носа у аллергиков усиливается из-за цветения растений и деревьев.

Внешняя среда

Одна из физиологических причин заложенного носа – холодный воздух, низкая влажность, сухой воздух, табачный дым. У здоровых людей это вызывает неприятные ощущения, которые быстро проходят при устранении раздражающего фактора.  

Назальные капли

Под слизистой оболочкой носа располагается сеть капилляров и кавернозных тел. Под влиянием различных инфекционных, химических, физических и психогенных факторов кавернозная ткань наполняется кровью, что приводит к набуханию слизистой оболочки носа.

Капли от насморка вызывают сужение сосудов и облегчают дыхание. Но бесконтрольное и чрезмерное их применение вызывает обратный эффект. Заложенность носа устраняется на короткое время и снова возвращается. Это может привести к стойкой зависимости от назальных препаратов.

Инфекционные заболевания

При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, ОРВИ, гриппе возникает реактивных отек слизистой оболочки носовых путей. Дыхание через нос становится затруднительным, особенно в вечернее и ночное время. По мере выздоровления от основного заболевания заложенность носа проходит, и все приходит в норму.

Хронические воспалительные процессы

Если заложенность носа беспокоит более месяца, то это уже говорит о хронических воспалительных процессах в носовой полости. В этих случаях заложенность развивается постепенно, нарастает затруднение дыхания. Иногда ощущается нехватка воздуха.

В таких случаях нередко снижается обоняние, человек дышит через рот. В положении лежа дискомфорт усиливается и приходится спать полусидя, что приводит к нарушению сна.

Развитие новообразований

Заложенный нос может сигнализировать о развитии доброкачественных новообразований: фиброма, папиллома, ангиома и др. Не исключены и злокачественные новообразования.

Анатомические факторы

Искривление носовой перегородки может стать причиной затрудненного дыхания через нос. Полипы и аденоиды, разрастание слизистой оболочки носа, инородное тело в носовых пазухах – все это анатомические факторы, которые приводят к блокаде носового дыхания.

Диагностика заложенности носа

Найти источник проблемы затрудненного дыхания поможет лабораторная диагностика и специальные исследования. Только тогда лечение будет эффективным и принесет положительные результаты.

Инструментальное исследование носовой полости и близлежащих отделов верхних дыхательных путей:

  • Риноскопия
  • Фарингоскопия
  • Ларингоскопия
  • Рентгенологическое исследование

Лабораторная диагностика:

  • Исследование мазка из носа методом ПЦР
  • Бактериологический анализ
  • Определение антител методом ИФА
  • Клинический и биохимический анализы крови, С-реактивный белок и др.
  • Отдельное исследование на аллергены

Причин, приводящих к развитию заложенности носа достаточно много. Но большинство из них успешно лечатся и быстро проходят. Главное вовремя обратиться за медицинской помощью и не допустить развития хронической формы заболевания.

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