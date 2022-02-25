Мнение эксперта. Почему заложен нос и как с этим бороться

Причины заложенности носа

Аллергические заболевания

Нарушение носового дыхания может возникать в результате аллергической реакции организма на пыль, резкие запахи, определенные ароматы и пыльцу различных растений.

Отек носовой полости развивается очень быстро, в течении нескольких минут. Но после прекращения контакта с аллергеном дыхание через нос восстанавливается само по себе. Иногда, для облегчения состояния, следует принять антигистаминный препарат. В весенне-летний период заложенность носа у аллергиков усиливается из-за цветения растений и деревьев.

Внешняя среда

Одна из физиологических причин заложенного носа – холодный воздух, низкая влажность, сухой воздух, табачный дым. У здоровых людей это вызывает неприятные ощущения, которые быстро проходят при устранении раздражающего фактора.

Назальные капли

Под слизистой оболочкой носа располагается сеть капилляров и кавернозных тел. Под влиянием различных инфекционных, химических, физических и психогенных факторов кавернозная ткань наполняется кровью, что приводит к набуханию слизистой оболочки носа.

Капли от насморка вызывают сужение сосудов и облегчают дыхание. Но бесконтрольное и чрезмерное их применение вызывает обратный эффект. Заложенность носа устраняется на короткое время и снова возвращается. Это может привести к стойкой зависимости от назальных препаратов.

Инфекционные заболевания

При воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, ОРВИ, гриппе возникает реактивных отек слизистой оболочки носовых путей. Дыхание через нос становится затруднительным, особенно в вечернее и ночное время. По мере выздоровления от основного заболевания заложенность носа проходит, и все приходит в норму.

Хронические воспалительные процессы

Если заложенность носа беспокоит более месяца, то это уже говорит о хронических воспалительных процессах в носовой полости. В этих случаях заложенность развивается постепенно, нарастает затруднение дыхания. Иногда ощущается нехватка воздуха.

В таких случаях нередко снижается обоняние, человек дышит через рот. В положении лежа дискомфорт усиливается и приходится спать полусидя, что приводит к нарушению сна.

Развитие новообразований

Заложенный нос может сигнализировать о развитии доброкачественных новообразований: фиброма, папиллома, ангиома и др. Не исключены и злокачественные новообразования.

Анатомические факторы

Искривление носовой перегородки может стать причиной затрудненного дыхания через нос. Полипы и аденоиды, разрастание слизистой оболочки носа, инородное тело в носовых пазухах – все это анатомические факторы, которые приводят к блокаде носового дыхания.