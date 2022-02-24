«Уровень санкций беспрецедентный». Эксперт предупредил о крахе российской экономики

С 28 февраля для России наступает один из тяжелейших периодов в истории. Страна стоит на пороге экономического кризиса, который можно сравнить только с уровнем 1991 года. Об этом заявил финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака изданию NEWS.ru.

Эксперт считает, что эта неделя «фактически знаменует собой уничтожение российской экономики, практически полное». Этому способствуют «беспрецедентные санкции», введенные Западом из-за спецоперации РФ в Украине.

Кульбака предположил, что в России может повториться кризис 1991 года, сопровождавшийся «чудовищным всплеском инфляции».