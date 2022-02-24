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«Уровень санкций беспрецедентный». Эксперт предупредил о крахе российской экономики

Николай Кульбака высказал свое видение недалекого будущего России

Фото: vk.com

С 28 февраля для России наступает один из тяжелейших периодов в истории. Страна стоит на пороге экономического кризиса, который можно сравнить только с уровнем 1991 года. Об этом заявил финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака изданию NEWS.ru.

Эксперт считает, что эта неделя «фактически знаменует собой уничтожение российской экономики, практически полное». Этому способствуют «беспрецедентные санкции», введенные Западом из-за спецоперации РФ в Украине.

Кульбака предположил, что в России может повториться кризис 1991 года, сопровождавшийся «чудовищным всплеском инфляции».

Это означает, что ЦБ будет изо всех сил спасать ситуацию, эта мера, безусловно, вынужденная, едва ли у ЦБ есть другие варианты. Я подозреваю, что это только начало. В перспективе это будет и серьёзное падение курса рубля, и серьёзный, чудовищный всплеск инфляции, исчезновение товаров с полок, полноценный кризис на уровне 91-го.

Экономист подчеркнул, что предсказать глубину кризиса пока невозможно, потому что нет аналогов таких санкций, которые введены Западом сегодня. Но Центральный Банк «делает совершенно правильно все, что может сделать».

Выход России из сложившейся ситуации окажется «крайне долгим, болезненным и чудовищным». И рассчитывать на помощь других стран не приходится, поскольку «Россию на Западе считают страной-агрессором».

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