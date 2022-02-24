Логотип Sobesednik.ru
Сегодня, в 16:42

Учёные связали недосып и переедание

Исследование показало, что нехватка сна может спровоцировать переедание и дальнейший недосып.

photo
Фото: @Pixabay

Хорошо известно, что для укрепления здоровья нам необходимы здоровый сон и такое же здоровое питание. Оказывается, между ними есть связь, как показало новое исследование, опубликованное в The National Center for Biotechnology Information. Его авторы из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что люди с большей вероятностью тянутся к сладкой, солёной и углеводной пище, если они лишены сна. К такому выводу учёные пришли после двух экспериментальных сеансов с участием ряда добровольцев. 

При первом эксперименте его участники проходили через ночь нормального сна в лаборатории, которая контролировалась аппаратом под названием полисомнография, регистрирующим любые изменения во время сна. Вторая ночь сопровождалось постоянными нарушениями сна, опять-таки под контролем врачебного персонала. Между первой и второй ночью было не менее 7 дней. Участники питались в соответствии со своей обычной диетой, но могли выбирать пищу. При этом за ними особо наблюдали чтобы убедиться, что они ничего не ели в дополнение к предложенным продуктам питания. 

Сами добровольцы сообщали об уровне голода, который они испытывали. В обеих группах было зафиксирована его увеличение, по сравнению с исходным показателем. Затем добровольцы просматривали снимки 80 продуктов питания и оценивали их по шкале от 1 до 4, в зависимости от того, насколько сильно они хотели эту пищу в данный момент. Участники исследования не знали, на что оно направлено, и какую гипотезу проверяет. Фотографии еды предъявлялись без упаковки. Оказалось, что недостаток сна вызывает более мощную тягу именно к нездоровым продуктам питания, к которым относится пища, содержащая углеводы, соль и сахар.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Культура и ТВ 6 часов назад

Дмитрий Глуховский: «Мы оказались заложниками власти»

Лайфстайл 5 часов назад

«Уровень санкций беспрецедентный». Эксперт предупредил о крахе российской экономики

Экономика 5 часов назад

Набиуллина: ЦБ запретил банкам менять условия по выданным кредитам

Лайфстайл 7 часов назад

Прощение обид и блины для зятя. У славян началась Масленичная неделя

Лайфстайл 1 день назад

«Девочка, которая научилась летать»: сказочный психологический целебник

Экономика 1 день назад

Глава «Росспецмаша»: Надеюсь, кризис побудит власти наконец взяться за экономику

Лайфстайл 1 день назад

Книжная новинка. «Время для себя»: запутанная хрестоматия осознанности

Личные финансы 1 день назад

Центробанк и частные банки заверяют, что наличные средства будут поступать в банкоматы без сбоев

Лайфстайл 1 день назад

Полцарства за собак. Бизнесмен из Подольска продал бизнес и машины, чтобы помогать животным

Экономика 1 день назад

ЕС сообщил, какие российские банки отключат от системы SWIFT

Лайфстайл 2 дня назад

Грязный воздух повышает детскую возбудимость

Лайфстайл 3 дня назад

Ангела Меркель лишилась кошелька во время шопинга

Лайфстайл 3 дня назад

Новости науки: некоторые нейроны в мозге реагируют только на пение

Здоровье 3 дня назад

Ученые установили, что психические расстройства могут приводить к деменции

Лайфстайл 3 дня назад

Тихановская «сместила» президента Лукашенко с должности

Лайфстайл 3 дня назад

Биохимический анализ мозга важен при травмах головы

Лайфстайл 3 дня назад

Жизнь действительно может проносится перед глазами перед смертью

Экономика 4 дня назад

Дмитрий Потапенко: Если Запад все это проглотит, хорошо. Но если врубят, то месяца через три

Лайфстайл 4 дня назад

Эксперт по туризму: Ни Турция, ни другая страна из массового направления не закроет свои границы для россиян после начала войны с Украиной

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика