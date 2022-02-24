Учёные связали недосып и переедание

Хорошо известно, что для укрепления здоровья нам необходимы здоровый сон и такое же здоровое питание. Оказывается, между ними есть связь, как показало новое исследование, опубликованное в The National Center for Biotechnology Information. Его авторы из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что люди с большей вероятностью тянутся к сладкой, солёной и углеводной пище, если они лишены сна. К такому выводу учёные пришли после двух экспериментальных сеансов с участием ряда добровольцев.

При первом эксперименте его участники проходили через ночь нормального сна в лаборатории, которая контролировалась аппаратом под названием полисомнография, регистрирующим любые изменения во время сна. Вторая ночь сопровождалось постоянными нарушениями сна, опять-таки под контролем врачебного персонала. Между первой и второй ночью было не менее 7 дней. Участники питались в соответствии со своей обычной диетой, но могли выбирать пищу. При этом за ними особо наблюдали чтобы убедиться, что они ничего не ели в дополнение к предложенным продуктам питания.

Сами добровольцы сообщали об уровне голода, который они испытывали. В обеих группах было зафиксирована его увеличение, по сравнению с исходным показателем. Затем добровольцы просматривали снимки 80 продуктов питания и оценивали их по шкале от 1 до 4, в зависимости от того, насколько сильно они хотели эту пищу в данный момент. Участники исследования не знали, на что оно направлено, и какую гипотезу проверяет. Фотографии еды предъявлялись без упаковки. Оказалось, что недостаток сна вызывает более мощную тягу именно к нездоровым продуктам питания, к которым относится пища, содержащая углеводы, соль и сахар.