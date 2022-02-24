Прощение обид и блины для зятя. У славян началась Масленичная неделя

В этом году Масленичная (Сырная) неделя начинается 28 февраля и завершится 6 марта. Древний славянский праздник посвящен проводам зимы и встрече весны. Это время народных гуляний и общения с родными. Время прощения обид и покаяния. Последняя неделя перед началом Великого поста.

В древности на Масленицу славяне устраивали шумные гулянья: катались на санях, пекли блины, угощали соседей.

Блины – главное блюдо Сырной недели. Для наших предков блин был символом солнца – круглый, горячий, золотистый да румяный. На весеннее равноденствие их пекли в честь божества Ярилы, дарящего свет, тепло и жизнь.

Блины пекли всю неделю и подавали со сметаной, вареньем, с творогом, с рыбой, с икрой. Считалось, что это блюдо приносит в дом достаток, благополучие и радость. Чем больше съедено блинов, тем больше солнечных дней будет в году, тем лучше будет урожай.