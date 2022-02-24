Прощение обид и блины для зятя. У славян началась Масленичная неделя
Языческие и христианские традиции дошедшие до наших дней
В этом году Масленичная (Сырная) неделя начинается 28 февраля и завершится 6 марта. Древний славянский праздник посвящен проводам зимы и встрече весны. Это время народных гуляний и общения с родными. Время прощения обид и покаяния. Последняя неделя перед началом Великого поста.
В древности на Масленицу славяне устраивали шумные гулянья: катались на санях, пекли блины, угощали соседей.
Блины – главное блюдо Сырной недели. Для наших предков блин был символом солнца – круглый, горячий, золотистый да румяный. На весеннее равноденствие их пекли в честь божества Ярилы, дарящего свет, тепло и жизнь.
Блины пекли всю неделю и подавали со сметаной, вареньем, с творогом, с рыбой, с икрой. Считалось, что это блюдо приносит в дом достаток, благополучие и радость. Чем больше съедено блинов, тем больше солнечных дней будет в году, тем лучше будет урожай.
Каждый день Масленичной недели имеет особый смысл, значение и обычаи, которые соблюдаются до сих пор.
Понедельник. «Встреча Масленицы». Выпекался первый блин. Раскатывали ледяные горки и делали соломенное чучело Зимы.
Вторник. «Заигрыш». По сути – это смотрины. Молодые люди вместе катались с горок, ели блины, сватались. После Великого поста игрались свадьбы.
Среда. «Лакомка». В этот день зять приходил к теще на блины. А теща должна была постараться угодить мужу своей дочери.
Четверг. «Разгуляй». Этот день еще называли «широкий», «кривой», «толстый». Его отмечали особенно весело: массовые гулянья, кулачные бои, прыжки через костер. Объезжали молодых коней, трехлеток. Угощали блинами домашних животных. В этот день ходили к бабушкам и дедушкам, крестным, к повитухам. Специально для них пекли блины и носили угощения.
Пятница. «Тещины вечера». В этот день теща приезжала в гости к зятю. Проверяла, как живет ее дочка. Зять должен был угодить теще – угостить блинами, показать ей свое доброе расположение и уважение.
Суббота. «Золовкины вечерки». Специальный день для налаживания отношений молодой жены с родственниками мужа. В гости к молодоженам приходили родные со стороны мужа. Их сытно угощали и дарили подарки.
Воскресенье. «Прощенное воскресенье». В этот день люди просили друг у друга прощение за причиненные обиды в прошедшем году, чтобы с чистой душой войти в Великий пост.
Самым долгожданным моментом этого дня было сжигание на площади чучела Масленицы. Это символизировало прощание с холодами и встречу весны.
Что можно делать в Масленичную неделю
- Сходить в церковь и помолиться о прощении грехов
- Покаяться, исповедоваться и причаститься
- Простить обиды
- Избегать ссор и бранных слов
- Зазывать гостей к столу с блинами
- Раздавать милостыню
- Проводить неделю в радости, а не в заботах
Что нельзя делать на Масленицу
- Нельзя рукодельничать и заниматься хозяйственными делами
- Нельзя предаваться унынию и печь блины с плохими мыслями
- Нельзя резать блины ножом – можно навлечь болезни на родных и близких. Блины принято было рвать руками
- Нельзя ругаться с людьми, матерится, обижаться, таить обиду
- Нельзя жадничать. Каждый день Масленичной недели стол должен быть богато накрыт
- Нельзя приглашать близких в неубранный дом или квартиру