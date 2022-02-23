Полцарства за собак. Бизнесмен из Подольска продал бизнес и машины, чтобы помогать животным
Собаки полностью изменили жизнь Игоря Айрапетяна
Игорь Айрапетян из Подольска больше 15 лет спасает, лечит и пристраивает бездомных собак. Ради этой цели он продал успешный бизнес, полтора десятка машин и полностью изменил образ жизни. Сейчас на его приусадебном участке стоят три домика, в которых живут сорок с лишним пёселей.
«Внутри меня была пустота»
Глядя на Игоря Айрапетяна, на то, как он возится со своими собаками, обнимает их, целует, сюсюкает, как с детьми, называет солнышками, трудно поверить в то, что у него когда-то была другая жизнь, в которой ничему этому не было места. У него был довольно крупный бизнес, связанный с поставкой продуктов, и высокие доходы. Он много путешествовал по миру, жил в США, отдыхал на Бали и Шри-Ланке, арендовал виллу на египетском курорте и летал на Синай каждые две недели, как на дачу.
– Но внутри меня была пустота. Мне было скучно и грустно, - вспоминает Игорь Сергеевич. - И я в очередной раз покупал себе машину, но через две недели она переставала меня радовать и отправлялась в «стойло». В какой-то момент у меня их стало 15.
Шестнадцать лет назад Айрапетян поехал на переговоры в Серпухов и когда возвращался обратно, на трассе увидел собаку, которая бегала под колёсами машин.
– Я ехал в Мерседесе-кабриолете, который недавно купил, присвистнул, она запрыгнула ко мне и облевала весь салон, - рассказывает он. - Привёз её к ветеринару. Какая-то женщина меня там спрашивает «Как вашу собаку зовут?», а я другим человеком тогда был и ответил с раздражением «Какая разница?». А она говорит «Это же ваша собака. Посмотрите, как она на вас смотрит». И я увидел, что она смотрит на меня как на бога.
Джинкинс, Швабрик, Каспер и другие
Айрапетян назвал ту собаку миссис Джинкинс и она до сих пор с ним. В 2014 году он вмиг стал популярным, когда вывез 38 собак из Сочи, где их массово отстреливали накануне Олимпиады. Корреспонденты западных газет написали, что какой-то безумный русский вывозит из города «олимпийских смертников». Ему тогда досталось, сотрудники ФСБ провели с ним разговор и объяснили, что своими действиями он позорит Российскую Федерацию: «У нас в стране несчастных нет».
Сочинских собак Игорь быстро раздал, оставил себе Маню — у неё отсутствовала часть ноги, торчала белая кость, от которой отваливалось мясо и капал гной. Маня, добрейшая и нежнейшая душа, по-прежнему с ним, ходит, прихрамывая. «Ну кому я её отдам после стольких лет?» - говорит Игорь.
Мохнатого черного Швабрика ему привезли из Домодедово, где он прятался в подъезде, Доби — из квартиры в Москве, где в чудовищных условиях жили несколько собак. Бима ему вывезли из Донецка. Пёс контуженный, до сих пор выходить выть в поле. Чихуахуа Касперу хозяева сломали позвоночник, но у Игоря он стал ходить — любовь, массаж и другие методы реабилитации творят чудеса, Ляку, её раньше звали Пиявкой, держали разведецы (те, кто разводит собак для продажи) в клетке. От страха она писалась и какалась, а её белая шерсть была оранжевого от мочи цвета.
«Как только появляются деньги, сразу всё сходит на нет»
Все они сегодня живут с ним и постоянно появляются другие: кому он даёт кров, лечит, реабилитирует, социализирует, прививает, стерилизует и подбирает надёжных хозяев. «Я для них как трамплин, как Сколково для айтишников», - шутит Айрапетян. - Я даю им путёвку в новую жизнь. Если я оставлю себе новую собаку, я не дам шанс другим. Хотя для меня расставание с собакой - это внутренняя трагедия, потому что я прирастаю к ней с первых минут. Если ты не отдаёшь собаке всю любовь полностью, ты не можешь рассчитывать на ответные чувства».
Недавно из частного собачьего приюта, чей хозяин умер, он взял Альму. Животные там содержались в условиях «кто выживет, тот выживет» и Альму скорее всего били — она панически боится всех людей, кроме Игоря. Альма живёт в одном из трех домиков, которые бизнесмен построил для собак. В них тепло за счёт обогревателей и каминов, чисто и всегда хороший корм.
Ещё один новый жилец Кузя всем доволен, лижет Игорю лицо, но не подпускает к себе женщин. Айрапетян его спас от усыпления в Воронеже: владельцы считали собаку агрессивной, но сам он уверен, что с Кузей жестоко обращалась хозяйка.
Несколько собак, самых крупных и с густой шерстью, живут на улице в будках – их кормят два раза в день горячей едой, часть собак доме. Айрапетян полностью сам обеспечивает псов – и тех, кто член его семьи, и тех, кого взял на передержку. Денег принципиально не берет.
– Как только в этой истории с животными появляются деньги, сразу все сходит на нет, - объясняет он.
После продажи бизнеса он занялся консультированием как юрист и экономист, открыл свой зоомагазин. Его жена работает ветеринаром. Доходов семьи хватает, чтобы 150 тысяч рублей в месяц выделять на собак.
В Подольске, да и не только, знают, что если его попросить, он всегда откликнется. За прошлое лето собрал и пристроил только около 20 щенков. Их выбрасывают целыми пометами, одна из последних находок — коробка на мусорке с четырьмя малышами, которые выкинули на мороз, «заботливо» подложив одеяло. Репосты не дали результата, Айрапетян не выдержал и забрал, один не выжил, остальных удалось пристроить.
Ещё одна проблема — люди, которые делают бизнес на собаках. Айрапетян называют их собачьими сутенёрами, они заставляют собак бесконечно размножаться, не щадя их здоровье, бракованный помет выкидывают.
– Привозят такую собаку рожать, а у неё вместе с щенком вываливается матка, потому что она рожает каждые полгода. - Знаете, сколько таких «владельцев». Я только в Подольске несколько мест знаю, - говорит Игорь Сергеевич.
«Я в ответе за всех своих собак»
От собак избавляются не только циничные разведенцы, но и с виду вполне благополучные семьи. Хотели собаку породы сиба-ину для ребёнка, а при покупке их обманули и они просят «заберите», или родила женщина и требует «у меня ребёнок, возьмите или отдам на усыпление». И Айрапетян забирает, социализирует так, что самые строптивые и проблемные становятся контактными и добрыми. Пристраивает в надёжные руки, после того как собака и хозяева познакомятся и понравятся друг другу, но случаются, конечно, и накладки, когда собак возвращают.
– Я всегда говорю – изменились обстоятельства, ещё что-то, звоните мне и я приеду и заберу, я в ответе за всех своих собак, - говорит он.
Устройство собак в семьи, говорит он, это труд, целая система выстроенных отношений, но тут бывает, как повезёт. Недавно одну страшную собаку, цвет который сложно было определить из-за грязи, забрали сразу же. Позвонила девушка из Ростова и прилетела за ней – любовь с первого взгляда по фото.
Ещё одно направление его работы - помощь потеряшкам. Люди его знают, присылают объявления о потерянных питомцах, он размещает их в своих социальных сетях — охват аудитории большой, и часто удаётся найти животное.
– Я отвечаю на все сообщения, их приходит 200-300 в сутки, - говорит Игорь. - Если бы я этого не делал, то пропустил бы Кузю, и его бы усыпили. Работаю с 8 до 12 часов каждый день без выходных.
Его жизнь сильно изменилась за эти годы, признается, что местами она стала «трудной», зато со смыслом. Близкие его поддерживают, друзья и нынешнее окружение — такие же неравнодушные к собакам люди.
– Мне 50 лет и я понимаю, что большая часть жизни прожита. И все мы смертны. Но я знаю, что я оставлю что-то после себя. Я пристроил больше тысячи собак и подарил счастье людям, - говорит Айрапетян.
Совет от Айрапетяна
«Чтобы помогать, не нужно быть богатым. Вы можете пойти с ребёнком в выходные не в зоопарк, а в приют, выгулять собаку и подарить ей радость общения».