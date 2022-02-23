Книжная новинка. «Время для себя»: запутанная хрестоматия осознанности

Пожалуй, единственный, но жирный минус книги – её чрезмерная претензия на оригинальность. Понятно, при повальной моде на осознанность (как верно заметил Павел Воля в одном из недавних монологов, «все настолько хотят быть нормальными, что чокнулись окончательно») необходимо, что называется, отстроиться от других конкурентов с их собственными хрестоматиями. Однако Ошеж и её редакторы явно перемудрили с подачей.

В итоге деление книги на 12 глав и 52 практики, по числу месяцев и недель в году соответственно, кажется слишком искусственным; и искусственности этой больше, чем реальной пользы для тех, кому действительно могло бы быть легче знакомиться с книгой по неделям года (в этом смысле, например, в «Даре» Эдит Эгер схожее структурирование смотрелось более оригинальным и менее навязчивым). Да и названия этих самых глав и практик, обязанные помочь быстро и легко найти нужное (например, «Январь. Будьте внимательны при посадке», «Июль. Если бы мы были деревьями» или «Октябрь. В облике чудищ и драконов»), напротив лишь приводят к дискоординации читателя.

В итоге если не читать «Время для себя» Кэтрин Ожеш подряд, с начала и до конца, то не всегда получится точно найти то, что нужно читателю в данный момент. Но всё же, найдя, непременно получишь нечто дельное…