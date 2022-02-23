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Книжная новинка. «Время для себя»: запутанная хрестоматия осознанности

Кэтрин Ожеш, семейный психолог с 20+ летним стажем, написала «Время для себя» – сборник практик, которые помогут подружиться с собой, со своей душой и жизнью, а также воспитать доверие к происходящему внутри себя, во Вселенной и в Судьбе в целом

«Время для себя» построена на концепции осознанности, которая как цветные очки, меняющие восприятие и общее впечатление от жизни. Точнее, в осознанности мы напротив, получаем вместо линз чистое прозрачное стёклышко, смотрим на мир более чётко и видим его лучше. В каждой главе есть свои тезисы к усвоению, их препарирование и понятное разжёвывание через какую-либо привычную ситуацию или известный факт, а также размышления и упражнения для лучшей интеграции в себя.

И действительно, едва начинаешь чтение Ожеш, сразу начинаешь дышать глубже; лучше фокусироваться на себе и своих ощущениях, признавать их и понимать, как с ними работать, или напротив — что работать с ними как раз ни в коем случае не нужно.

Пожалуй, единственный, но жирный минус книги – её чрезмерная претензия на оригинальность. Понятно, при повальной моде на осознанность (как верно заметил Павел Воля в одном из недавних монологов, «все настолько хотят быть нормальными, что чокнулись окончательно») необходимо, что называется, отстроиться от других конкурентов с их собственными хрестоматиями. Однако Ошеж и её редакторы явно перемудрили с подачей.

В итоге деление книги на 12 глав и 52 практики, по числу месяцев и недель в году соответственно, кажется слишком искусственным; и искусственности этой больше, чем реальной пользы для тех, кому действительно могло бы быть легче знакомиться с книгой по неделям года (в этом смысле, например, в «Даре» Эдит Эгер схожее структурирование смотрелось более оригинальным и менее навязчивым). Да и названия этих самых глав и практик, обязанные помочь быстро и легко найти нужное (например, «Январь. Будьте внимательны при посадке», «Июль. Если бы мы были деревьями» или «Октябрь. В облике чудищ и драконов»), напротив лишь приводят к дискоординации читателя.

В итоге если не читать «Время для себя» Кэтрин Ожеш подряд, с начала и до конца, то не всегда получится точно найти то, что нужно читателю в данный момент. Но всё же, найдя, непременно получишь нечто дельное…

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