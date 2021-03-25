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Вчера, в 18:43

«Девочка, которая научилась летать»: сказочный психологический целебник

В полку необычных психологических целебников прибыло — психолог Юлия Дьякова создала «Девочку, которая научилась летать»: книгу душевных сказок для взрослых

Психолог Юлия Дьякова создала «Девочку, которая научилась летать»

В отличии от традиционной концепции Михаила Лабковского, историко-биографической подачи Эдит Эгер или метафорической «Времени для себя» Кэтрин Ожеш, Дьякова предлагает читателю жизнеутверждающие и поддерживающие сказки на 2-4 странички, где взрослые проблемы экстраполированы на сюжеты небылиц.

Заход выглядит поистине гениальным — мало кто в детстве не любил сказок: в них не только всегда всё хорошо кончается, в них также можно в любой момент достать условную волшебную палочку и, махнув ею, устроить, как говорится, «вообще всё». Однако повзрослев, любители сказок забывают свои волшебные миры и даруемые в них возможности; а меж тем познать себя настолько, чтобы стать способным изменить мировосприятие, ощущения и поведение — это сродни возможности вытащить ту самую палочку, которая преобразит окружающий мир.

Вообще, читая Дьякову, как-то сразу принимаешь её правила игры (может, как раз из-за того, что это именно сказки) и потому особенно охотно выполняешь небольшие практические задания, венчающие каждую из историй. И, опять же, может именно из-за этой самой идеи «сказочной терапии», лучше в них раскрываешься. 

Любопытно также, что не все из заданий совпадают с теми историями, после которых следуют; но, начиная их расписывать, понимаешь: это потому, что на самом деле они их дополняют, глубже позволяя в своих мыслях и сознании снова стать детьми и зачерпнуть той блаженной уверенности, которая у нас тогда была.

Всего же в «Девочке, которая научилась летать» около 100 историй о желаниях, чувствах, переменах и самооценке, которые в конечном итоге доказывают — в во взрослой реальности нас окружает всё то же, что и в детских сказках, и потому именно в силах автора взять и написать свою судьбу.

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