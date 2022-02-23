Грязный воздух повышает детскую возбудимость

Авторитетный научный журнал Environment International публикует результаты исследования ученых из Института глобального здравоохранения в Барселоне. Они в ходе наблюдений за десятками тысяч детей из канадского Ванкувера выявили связь между повышенным уровнем содержания мелких дисперсных частиц в атмосфере и вероятностью развития синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Чем в менее зеленых зонах проживали дети, тем выше оказывался риск. При самых неблагоприятных обстоятельствах он вырастал на 62%.

А вот если дети жили рядом с различными зелёными насаждениями и в районах, где воздух не был заражён, то вероятность развития СДВГ у них уменьшалась на 50%. Отметим, что этот синдром является одним из самых часто встречающихся нарушений при развитии нервной системы ребенка, он наблюдается у 5-10% всех детей и подростков. Учёные выявили четкую связь между воздействием зелёных насаждений, вредных частиц в атмосфере и дорожного шума с развитием с СДВГ.

«Мы заметили, что если дети проживают в более зелёных районах, они реже демонстрируют симптомы данного синдрома, — рассказала автор исследования Матильды ван ден Бош. — Перед нами своего рода экологическое неравенство, ведь живущие в районах с более высоким уровнем загрязнений дети имеют непропорционально высокий риск. И подобное положение нельзя спокойно наблюдать».