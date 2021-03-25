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Карикатура недели. Илон Маск - дважды человек года

Сразу два авторитетных американских издания присудили Илону Маску этот титул

Фото: Художник Камиль Бузыкаев

Один раз он стал Человеком года по версии журнала Time, второй раз – журнала Financial Times. Не уверены, что только этим и ограничится. Под конец года он еще успел раскритиковать «культуру отмены» и призвал строить общество без осуждения. И холиварщикам, набежавшим по этому поводу к нему в твиттер, не удалось отменить Маска. Потому что нельзя просто взять и отменить супермена.

Рубрика: Лайфстайл

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