Овнов ждет новое знакомство, а рыбы исполнят свою давнюю мечту. Гороскоп на 23-30 декабря

Лев (23 июля – 22 августа)

Жизнеутверждающее состояние будет сопровождать вас всю неделю, а хорошее настроение не покинет вас. Если вдруг кто-то попытается вам немного подгадить, то тут же бумерангом это непотребство вернется к обидчику. Больше гуляйте на свежем воздухе.