Овнов ждет новое знакомство, а рыбы исполнят свою давнюю мечту. Гороскоп на 23-30 декабря
Будущее по звездам предсказывает австралийский астролог Аделаида
Овен (21 марта – 20 апреля)
Новое знакомство, которое вас ожидает, с большой долей вероятности может перерасти в крепкую дружбу, и даже с романтическим уклоном. Благоприятное время для составления планов, поиска выхода из запутанных ситуаций. Не поленитесь наведаться в салон красоты.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Некоторые разногласия в семейных делах изрядно подпортят вам настроение. Садитесь за стол переговоров и ищите компромиссное решение. Или же забудьте думать о недоразумениях и плывите по течению в надежде, что всё само собой рассосется. Выходные посвятите прогулкам.
Близнецы (21 мая – 20 июня)
Вы рискнете взяться за освоение нового направления в профессиональной деятельности, для чего придется засесть за учебники, справочную литературу, а то и записаться на соответствующие курсы.
Рак (21 июня – 22 июля)
Ваша помощь в виде дельного совета коллегам будет весьма кстати, что позитивно скажется на рабочем настрое. В личных контактах станут заметны ощутимые перемены к лучшему, во взаимоотношениях наметится еще больше доверия.
Лев (23 июля – 22 августа)
Жизнеутверждающее состояние будет сопровождать вас всю неделю, а хорошее настроение не покинет вас. Если вдруг кто-то попытается вам немного подгадить, то тут же бумерангом это непотребство вернется к обидчику. Больше гуляйте на свежем воздухе.
Дева (23 августа – 23 сентября)
По существу говоря, у вас отыщется долгожданное время и возможность заняться своими личными делами. В изматывающем круговороте напряженной работы вы порядком обессилели. Вам полезны активный отдых и развлечения в виде прогулок по магазинчикам.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Некоторые обстоятельства, в центре которых оказались близкие люди, требуют вашего энергичного вмешательства или даже материальной помощи. Большую часть проблем удастся благополучно разрешить, и это вас порадует.
Скорпион (24 октября – 21 ноября)
Вы сумеете улучшить свое материальное положение, выгодно разместив денежные средства, или совершите долгожданную крупную покупку со значительной скидкой. Прогулка по торговому центру будет в радость.
Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Вы сможете реализовать хотя бы часть из своих многочисленных задумок, преодолеть помехи на этом тернистом пути, от чего еще крепче сцементируется ваша самооценка. Подходящее время для дополнительного образования, что благоприятно скажется на карьерном росте.
Козерог (22 декабря – 19 января)
Праздное времяпровождение и шумное веселье – это в данный период не про вас. Впереди интенсивная работа ради благоприятного результата, чтобы с полным правом заняться своими многочисленными делами.
Водолей (20 января – 18 февраля)
Однообразная, обыденная работа вам поднадоела, но осмысливание необходимости ее выполнения не дает расслабиться. Вам захочется новых впечатлений, чтобы почувствовать красочное разнообразие жизни. В выходные выделите время на посещение ярмарки мастеров.
Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Вы успешно и с блеском справитесь с заданными себе довольно сложными уроками. У вас появится возможность воплотить в жизнь мечту или по крайности максимально приблизиться к ее реализации. В выходные постарайтесь хорошенько отдохнуть и выспаться.