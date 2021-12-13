Проект, посвященный внутреннему туризму, взял премию Рунета
Пока десятки блогеров показывают в YouTube жизнь селебрити, молодые и амбициозные блогеры рассказали о выдающихся личностях, которые меняют облик своих городов
Одним из героев документального проекта «Oh My Град» стал горный инженер Михаил Цыганко, основавший музей, в котором представлена большая коллекция камней Северного Урала. В результате Михаил стал «градообразующим» человеком, который в том числе помогает решить проблему оттока молодежи из города. Также он открыл для всего мира два новых минерала, один из них назван в его честь «Цыганкоит».
- Наш проект про удивительных людей, которые меняют свои города и общество вокруг. Мы это ощутили на себе, - вспоминает съемки в Североуральске генеральный продюсер проекта Анастасия Кацубо. - Для меня, например, - это поездка к Михаилу в Североуральск, он отвёз нас в тайгу, где мы остались без связи и интернета, что для городского жителя XXI века большой стресс. Но это «форматирование флешки» стало таким питательным! Вся команда была, как сейчас модно говорить, «в потоке и полной осознанности» этой жизни. Разговоры о вечном и важном в тайге до 6-7 утра по соседству с медведем, которого почему-то совсем не боишься. Мы купались в горной реке и пили оттуда же ключевую воду. Мы вернулись другими, совсем другими. Герой этого выпуска стал для всех нас наставником и другом, а время, проведённое с ним - бесценным.
Еще один герой проекта, Заур Цохолов, поставил себе цель - вернуть к жизни одно из древнейших сел в Дагестане Чох, вымиравшее с конца XX века. Практически в одиночку, невзирая на скепсис оставшихся односельчан, Заур начал возрождать поселение. Начал он с совсем некрупных, но важных дел: починил освещение на улицах, расчистил дорогу, потом занялся воссозданием внутреннего убранства 150-летнего дома, чтобы впоследствии превратить его в место притяжения туристов. Теория «разбитых окон» в действии: постепенно у Заура появились добровольные помощники, село стало возрождаться, туда стали наведываться туристы, и что важнее – возвращаться местные жители, а в некогда пустовавшей местной школе теперь каждый год увеличивается набор учеников. Не верится, что это смог сотворить один человек.
Светлана Нигматуллина - гид на инвалидной коляске, организующая отдых в Калининграде для людей с ограниченными возможностями здоровья, - также герой проекта.
- Светлана изначально мне показалась обычным человеком. Я первый раз так близко общался с человеком с ограниченными физическими возможностями, - вспоминает съемки автор документального проекта Глеб Мамонов. - Мы провели вместе пять дней и я был удивлён её жизнелюбием, трудоспособностью и, конечно же, историей. Она сделала эко-тропу на Куршской Косе, мобильные зарядки на солнечных батареях, огромную смотровую площадку, куда может подняться любой человек, с инвалидностью и без. Светлана победила два заболевания раком, она прикована к инвалидному креслу и при этом живет жизнью, которая гораздо интереснее и активнее, чем у большинства из нас.
Думаю, такие проекты смогут помочь не только внутреннему туризму, но и жителям России лучше узнать свою страну, ведь большинство из нас дальше своего города в стране мало что видели.