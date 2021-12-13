Проект, посвященный внутреннему туризму, взял премию Рунета

Одним из героев документального проекта «Oh My Град» стал горный инженер Михаил Цыганко, основавший музей, в котором представлена большая коллекция камней Северного Урала. В результате Михаил стал «градообразующим» человеком, который в том числе помогает решить проблему оттока молодежи из города. Также он открыл для всего мира два новых минерала, один из них назван в его честь «Цыганкоит».

- Наш проект про удивительных людей, которые меняют свои города и общество вокруг. Мы это ощутили на себе, - вспоминает съемки в Североуральске генеральный продюсер проекта Анастасия Кацубо. - Для меня, например, - это поездка к Михаилу в Североуральск, он отвёз нас в тайгу, где мы остались без связи и интернета, что для городского жителя XXI века большой стресс. Но это «форматирование флешки» стало таким питательным! Вся команда была, как сейчас модно говорить, «в потоке и полной осознанности» этой жизни. Разговоры о вечном и важном в тайге до 6-7 утра по соседству с медведем, которого почему-то совсем не боишься. Мы купались в горной реке и пили оттуда же ключевую воду. Мы вернулись другими, совсем другими. Герой этого выпуска стал для всех нас наставником и другом, а время, проведённое с ним - бесценным.