Не подмаслишь – не поедешь: стоит ли подсаживаться на модные масла?
В модных растительных маслах разбираемся с диетологом
В магазинах сейчас невероятный ассортимент масел. За маслом гхи, какао, авокадо и другими экзотическими не надо никуда лететь или ехать. Зожники активно вводят их в питание, отказываясь от традиционных. Какие масла и в каком количестве нам нужны – выясняем с диетологом Михаилом Гинзбургом.
Кокосовое
О популярности кокосового масла говорит хотя бы тот факт, что его можно купить в сетях супермаркетов с демократичными ценами и покупатель даже может выбрать из небольшой линейки товара. Раньше качественное кокосовое масло россияне привозили из Таиланда, но сегодня в этом нет необходимости.
Кокосовым маслом смазывают кожу и волосы, но также используют его в питании, главным образом для жарки блюд. Скажем, приготовленные на масле кокоса блинчики отличаются нежным и приятным вкусом, другая выпечка тоже.
Поэтому, по словам диетолога, бутерброд с кокосовым маслом не полнит и даёт много энергии, а бутерброд со сливочным маслом откладывается на боках, даёт меньше энергии и способствует развитию атеросклероза. У кокосового масла, говорит Гинзбург, есть ещё один плюс: среднецепочечные жиры не могут дальше окисляться и портиться, и когда мы жарим на кокосовом масле, пища получается более экологически чистой без доокисленных канцерогенов.
При этом эксперт отмечает: пока это все наблюдения и рассуждения, для научной систематизации которых нужно 5–10 лет.
Масло гхи
Масло гхи можно приобрети в интернет-магазинах и магазинах аювердических товаров, исторически оно родом из Индии.
Другое дело, что жарка в принципе не самый лучший и здоровый способ приготовления пищи. Теоретически топленое масло можно приготовить в домашних условиях, но диетолог не советует это делать, тем более из продуктов масс-маркета: сливочное масло содержит ароматизаторы, стабилизаторы и другие вещества, да и технологию приготовления нужно знать, а не топить сливочное масло как бог на душу положит.
Рапсовое
Это масло делают из рапса – растения из семейства крестоцветных, родственника капусты. Рапс выглядит как красивые жёлтые цветы. Рапсовое масло использовали с древних времён, но только недавно учёные выяснили, что такое масло с высоким содержанием эруковой кислоты вредно для здоровья – оно разрушает клетки крови тромбоциты.
– В последнее время стали производить рапсовое масло, полученное в ходе селекции растений, которое содержит эту кислоту в минимальных объёмах и нетоксично, – говорит Гинзбург.
Правильное рапсовое масло содержит полезные омега-3 жирные кислоты (в обычном подсолнечном их меньше), витамины A, E и B, однако у него есть и более полезные масла-конкуренты. Если же вы все-таки решили разнообразить рацион рапсовым маслом, следите, чтобы на этикетке было указано содержание эруковой кислоты – менее 1% и была пометка «П», что означает «пищевое».
Рапсовое масло добавляют в салаты, жарить на нем, как, впрочем, и на любом растительном, не стоит.
Оливковое и льняное
Масло кунжутное, тыквенное, виноградной косточки, авокадо, грецкого ореха и другие модные масла, по словам диетолога, неплохи, их имеет смысл вводить в рацион ради разнообразия вкусов, но лидерами по полезности остаются оливковое и льняное масла. Они содержат наиболее оптимальный набор полезных омега-3 (олеиновая), омега-6 и омега-9 жирных кислот. Эти масла должны быть базовыми, их можно использовать в пропорции: одна столовая ложка оливкового и одна чайная ложка льняного в день, остальные «редкие» масла использовать в количестве не более одной чайной ложки в день.
Сколько лить в граммах. Определяем норму в день
Михаил Гинзбург советует в день употреблять не более 1-2 столовых ложек масел, то есть не более 50–70 граммов в день. Половину нормы должны составлять льняное и оливковое масла.