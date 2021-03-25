Не подмаслишь – не поедешь: стоит ли подсаживаться на модные масла?

О популярности кокосового масла говорит хотя бы тот факт, что его можно купить в сетях супермаркетов с демократичными ценами и покупатель даже может выбрать из небольшой линейки товара. Раньше качественное кокосовое масло россияне привозили из Таиланда, но сегодня в этом нет необходимости.

Кокосовым маслом смазывают кожу и волосы, но также используют его в питании, главным образом для жарки блюд. Скажем, приготовленные на масле кокоса блинчики отличаются нежным и приятным вкусом, другая выпечка тоже.