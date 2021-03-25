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Не подмаслишь – не поедешь: стоит ли подсаживаться на модные масла?

В модных растительных маслах разбираемся с диетологом

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Фото: @Pixabay

В магазинах сейчас невероятный ассортимент масел. За маслом гхи, какао, авокадо и другими экзотическими не надо никуда лететь или ехать. Зожники активно вводят их в питание, отказываясь от традиционных. Какие масла и в каком количестве нам нужны – выясняем с диетологом Михаилом Гинзбургом. 

Кокосовое

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Фото: @Pixabay

О популярности кокосового масла говорит хотя бы тот факт, что его можно купить в сетях супермаркетов с демократичными ценами и покупатель даже может выбрать из небольшой линейки товара. Раньше качественное кокосовое масло россияне привозили из Таиланда, но сегодня в этом нет необходимости.

Кокосовым маслом смазывают кожу и волосы, но также используют его в питании, главным образом для жарки блюд. Скажем, приготовленные на масле кокоса блинчики отличаются нежным и приятным вкусом, другая выпечка тоже. 

– Кокосовое масло довольно интересно с точки зрения диетологии, – рассказывает известный диетолог Михаил Гинзбург. – Оно уникально тем, что его большая часть жирных кислот – это среднецепочечные жирные кислоты. Мы в своём питании чаще используем длинноцепочечные жирные кислоты и в своём организме накапливаем жиры, состоящие из этих кислот. Среднецепочечные жиры в организме не накапливаются и целиком расходуются для окисления и образования энергии.

Поэтому, по словам диетолога, бутерброд с кокосовым маслом не полнит и даёт много энергии, а бутерброд со сливочным маслом откладывается на боках, даёт меньше энергии и способствует развитию атеросклероза. У кокосового масла, говорит Гинзбург, есть ещё один плюс: среднецепочечные жиры не могут дальше окисляться и портиться, и когда мы жарим на кокосовом масле, пища получается более экологически чистой без доокисленных канцерогенов.

При этом эксперт отмечает: пока это все наблюдения и рассуждения, для научной систематизации которых нужно 5–10 лет.

Масло гхи

Масло гхи можно приобрети в интернет-магазинах и магазинах аювердических товаров, исторически оно родом из Индии.

– Это топлёное масло в индийской кухне, которое готовится по древним рецептам, – объясняет диетолог. – Из сливочного масла при нагревании удаляются ненасыщенные жирные кислоты, примеси. Топлёное масло даёт меньшую токсическую нагрузку на организм, если использовать его при жарке.

Другое дело, что жарка в принципе не самый лучший и здоровый способ приготовления пищи. Теоретически топленое масло можно приготовить в домашних условиях, но диетолог не советует это делать, тем более из продуктов масс-маркета: сливочное масло содержит ароматизаторы, стабилизаторы и другие вещества, да и технологию приготовления нужно знать, а не топить сливочное масло как бог на душу положит. 

Рапсовое

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Фото: @Pixabay

Это масло делают из рапса – растения из семейства крестоцветных, родственника капусты. Рапс выглядит как красивые жёлтые цветы. Рапсовое масло использовали с древних времён, но только недавно учёные выяснили, что такое масло с высоким содержанием эруковой кислоты вредно для здоровья – оно разрушает клетки крови тромбоциты.

– В последнее время стали производить рапсовое масло, полученное в ходе селекции растений, которое содержит эту кислоту в минимальных объёмах и нетоксично, – говорит Гинзбург.

Правильное рапсовое масло содержит полезные омега-3 жирные кислоты (в обычном подсолнечном их меньше), витамины A, E и B, однако у него есть и более полезные масла-конкуренты. Если же вы все-таки решили разнообразить рацион рапсовым маслом, следите, чтобы на этикетке было указано содержание эруковой кислоты – менее 1% и была пометка «П», что означает «пищевое».

Рапсовое масло добавляют в салаты, жарить на нем, как, впрочем, и на любом растительном, не стоит. 

Оливковое и льняное

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Фото: @Pixabay

Масло кунжутное, тыквенное, виноградной косточки, авокадо, грецкого ореха и другие модные масла, по словам диетолога, неплохи, их имеет смысл вводить в рацион ради разнообразия вкусов, но лидерами по полезности остаются оливковое и льняное масла. Они содержат наиболее оптимальный набор полезных омега-3 (олеиновая), омега-6 и омега-9 жирных кислот. Эти масла должны быть базовыми, их можно использовать в пропорции: одна столовая ложка оливкового и одна чайная ложка льняного в день, остальные «редкие» масла использовать в количестве не более одной чайной ложки в день. 

– Если мы будем злоупотреблять маслами, кроме оливкового и льняного, скажем, налегать на кукурузное, соевое, подсолнечное масло и другие, то мы получим избыток омега-6 жирных кислот. От этого портится настроение, увеличивается вероятность возрастных болезней, появляется усталость. Для сравнения: в еде западных европейцев соотношение омега-6 и омега-3 кислот – десять к одному, а у жизнерадостных итальянцев и греков один к одному или даже один к трем в пользу омега-3 жирных кислот, что признается более здоровым, – отмечает диетолог.

Сколько лить в граммах. Определяем норму в день

Михаил Гинзбург советует в день употреблять не более 1-2 столовых ложек масел, то есть не более 50–70 граммов в день. Половину нормы должны составлять льняное и оливковое масла.

Рубрика: Лайфстайл

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