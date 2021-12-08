Как распознать мошенников. Три самых распространенных способа телефонного обмана
Мошенники продолжают атаковать. Только в прошлом году они смогли выманить почти 10 миллиардов рублей, провернув около 800 тысяч хитрых операций. Неужели так сложно вычислить ловкачей? Давайте оценим их приемы, чтоб не попадаться на их удочку.
Сбивают с толку
Вы продаете вещь при помощи сайта объявлений. Раздается звонок, звучат пара вопросов, касающихся товара, а после «покупатель» начинает рассказывать легенду о том, что живет далеко, но готов прислать курьера, а оплату провести через карту. Выспрашивая у вас номер карты, на которую должны поступить деньги, ему вдруг становятся нужны все ваши данные, включая три цифры на обороте пластика и даже СМС-код, который присылается на телефон. На резонный вопрос: «А зачем вам это?» вы услышите заученные разъяснения о том, что деньги будут списываться со счета организации, все очень сложно и ответственно. Обрывайте разговор, когда после номера карты, попросят любую другую информацию.