Как распознать мошенников. Три самых распространенных способа телефонного обмана

Сбивают с толку

Вы продаете вещь при помощи сайта объявлений. Раздается звонок, звучат пара вопросов, касающихся товара, а после «покупатель» начинает рассказывать легенду о том, что живет далеко, но готов прислать курьера, а оплату провести через карту. Выспрашивая у вас номер карты, на которую должны поступить деньги, ему вдруг становятся нужны все ваши данные, включая три цифры на обороте пластика и даже СМС-код, который присылается на телефон. На резонный вопрос: «А зачем вам это?» вы услышите заученные разъяснения о том, что деньги будут списываться со счета организации, все очень сложно и ответственно. Обрывайте разговор, когда после номера карты, попросят любую другую информацию.