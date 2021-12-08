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Как распознать мошенников. Три самых распространенных способа телефонного обмана

Мошенники продолжают атаковать. Только в прошлом году они смогли выманить почти 10 миллиардов рублей, провернув около 800 тысяч хитрых операций. Неужели так сложно вычислить ловкачей? Давайте оценим их приемы, чтоб не попадаться на их удочку.

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Фото: @Pixabay

Сбивают с толку

Вы продаете вещь при помощи сайта объявлений. Раздается звонок, звучат пара вопросов, касающихся товара, а после «покупатель» начинает рассказывать легенду о том, что живет далеко, но готов прислать курьера, а оплату провести через карту. Выспрашивая у вас номер карты, на которую должны поступить деньги, ему вдруг становятся нужны все ваши данные, включая три цифры на обороте пластика и даже СМС-код, который присылается на телефон. На резонный вопрос: «А зачем вам это?» вы услышите заученные разъяснения о том, что деньги будут списываться со счета организации, все очень сложно и ответственно. Обрывайте разговор, когда после номера карты, попросят любую другую информацию.

Рубрика: Лайфстайл

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