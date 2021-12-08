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Как приучить себя к походам в спортзал

Исследование позволило открыть секрет соблюдения режима физических тренировок для тех, у кого это не получается.

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Фото: @Pixabay

Никто не будет спорить с тем, что посещение спортзала полезно для здоровья, но не очень многие из покупателей абонементов продолжают туда ходить годами. К сожалению, силы воли порой не хватает для того, чтобы практиковать регулярные физические нагрузки. И вот американские учёные привлекли 60 000 посетителей тренажерных залов из США, которые участвовали в различных четырехнедельных программах. Их разработали эксперты из 15 американских университетов. 

Эти программы включали текстовые сообщения и электронные письма, электронные подарочные карты и специальные порталы. Все они побуждали пользователей составлять конкретные планы с указанием времени, которое они готовы были посвятить физическим нагрузкам. В дальнейшем автоматическая система отправляла напоминания в виде текстовых сообщений о необходимости посетить спортзал, а программа поощрений присуждала баллы за каждую тренировку. Их можно было обменять на небольшие денежные вознаграждения. 

Оказалось, что эта система является наиболее эффективной. Конечно, человек вряд ли может рассчитывать на получение денежного вознаграждения от своих работодателей или близких, но договориться о чем-то подобном с самим собой и радовать себя небольшими поощрениями вполне реально.

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